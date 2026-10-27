Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками

27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. К документу депутаты подали рекордные 5236 поправок, а голосование по проекту в первом чтении запланировано на сегодня.

27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год. Подробности процесса рассказали в парламенте.

«Сейчас Рада перешла к рассмотрению госбюджета», — сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, объяснив этапы рассмотрения:

сначала представление, затем голосование (226+ голосов), чтобы перейти к рассмотрению поправок;

далее — рассмотрение поправок и голосование за их утверждение, после чего состоится первое чтение.

«Процедуру рассмотрения поддержали — 215», — отметил Железняк, уточнив, что проект госбюджета на 2027 год рассматривается в первом чтении.

Нардеп также процитировал слова своей коллеги, председателя бюджетного комитета парламента Роксоланы Пидласой:

5 236 поправок — рекорд за последние 24 года. Для их учета требуется еще 13,5 трлн грн, то есть «почти два бюджета»;

учтено 90 предложений;

к второму чтению правительству поручили проработать вопросы повышения денежного обеспечения военных, удвоения государственных гарантий для оборонно-промышленного комплекса до 60 млрд грн и обеспечения военных жильем;

предусмотреть дополнительные средства на лекарства для людей с редкими заболеваниями сверх уже заложенных 21 млрд грн.

«Голосование по проекту в первом чтении — сегодня», — сообщил Железняк.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.

Зеленский подписал закон о пошлине на экспорт камня, бюджет получит полмиллиарда в год.

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