Верховная Рада приступила к рассмотрению бюджета на 2027 год с 5236 поправками
27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта государственного бюджета Украины на 2027 год в первом чтении. К документу депутаты подали рекордные 5236 поправок, а голосование по проекту в первом чтении запланировано на сегодня.
27 октября Верховная Рада приступила к рассмотрению проекта закона о Государственном бюджете Украины на 2027 год. Подробности процесса рассказали в парламенте.
«Сейчас Рада перешла к рассмотрению госбюджета», — сообщил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк, объяснив этапы рассмотрения:
сначала представление, затем голосование (226+ голосов), чтобы перейти к рассмотрению поправок;
далее — рассмотрение поправок и голосование за их утверждение, после чего состоится первое чтение.
«Процедуру рассмотрения поддержали — 215», — отметил Железняк, уточнив, что проект госбюджета на 2027 год рассматривается в первом чтении.
Нардеп также процитировал слова своей коллеги, председателя бюджетного комитета парламента Роксоланы Пидласой:
5 236 поправок — рекорд за последние 24 года. Для их учета требуется еще 13,5 трлн грн, то есть «почти два бюджета»;
учтено 90 предложений;
к второму чтению правительству поручили проработать вопросы повышения денежного обеспечения военных, удвоения государственных гарантий для оборонно-промышленного комплекса до 60 млрд грн и обеспечения военных жильем;
предусмотреть дополнительные средства на лекарства для людей с редкими заболеваниями сверх уже заложенных 21 млрд грн.
«Голосование по проекту в первом чтении — сегодня», — сообщил Железняк.
Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.
Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.
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