Цены на топливо в Украине 31 октября: где подорожали бензин и автогаз

По состоянию на 31 октября 2026 года большинство крупнейших сетей АЗС Украины сохранили прежние цены на топливо. В то же время автогаз за сутки подорожал на заправках SOCAR, «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта». Средняя цена бензина А-95 в семи представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, дизельного топлива — 104,99 грн.

Крупнейшие сети АЗС Украины обновили цены на топливо. По сравнению с предыдущим днём стоимость большинства видов топлива не изменилась.

На АЗС SOCAR автогаз подорожал на 40 копеек — с 59,50 до 59,90 грн/л. В сетях «Укрнафта» и «БРСМ-Нафта» стоимость газа выросла на 1 грн.

На UPG, OKKO и WOG цены остались на уровне предыдущего дня. Такая же ситуация в сети KLO.

Самые высокие цены на бензин и дизель среди перечисленных сетей зафиксированы на SOCAR:

бензин А-95 — 95,90 грн/л;

обычное дизельное топливо — 108 грн/л;

премиальный дизель — 111 грн/л.

Самый дорогой автогаз продают на OKKO и WOG — по 59,90 грн/л. Самая низкая цена на газ среди перечисленных сетей — у «БРСМ-Нафты»: 53,99 грн/л по последним опубликованным данным.

За период с 30 сентября по 31 октября 2026 года больше всего выросла стоимость автогаза. В различных сетях его цена повысилась на 11,50–14,40 грн/л.

Наибольшее подорожание зафиксировали на OKKO, WOG и SOCAR — на 14,40 грн/л. В «Укрнафте» газ подорожал на 14 грн/л, в UPG и KLO — на 13 грн/л. В «БРСМ-Нафте» рост составляет 11,50 грн/л по последним опубликованным данным сети.

Дизельное топливо за месяц подорожало на 4,91–7 грн/л. Наибольший рост произошел в сетях OKKO и WOG — с 99,90 до 106,90 грн/л.

В KLO дизельное топливо подорожало на 6,60 грн/л — до 105,40 грн/л. В сетях UPG, SOCAR и «Укрнафти» стоимость выросла на 5 грн/л. В «БРСМ-Нафти» дизельное топливо подорожало на 4,91 грн/л.

Бензин А-95 за месяц подорожал в четырёх сетях. В KLO и «БРСМ-Нафти» рост составил 2 грн/л, в UPG и SOCAR — 1 грн/л. На OKKO, WOG и «Укрнафти» цена осталась неизменной.

Украина в значительной степени зависит от импортных нефтепродуктов, поэтому украинские АЗС ориентируются прежде всего на ситуацию на европейском рынке.

На конечную стоимость топлива также влияют закупочные цены, логистика, валютный курс, объемы запасов и спрос.

Дополнительным фактором удорожания доставки стали российские удары по портовой инфраструктуре. Из-за повреждения объектов часть морских поставок приходится заменять сухопутными маршрутами, что увеличивает логистические расходы.

Российские удары по топливной инфраструктуре стали отдельным фактором риска для украинского рынка. По данным Der Spiegel, с апреля было атаковано более 200 украинских автозаправочных станций.

Крупные сети восстанавливают поврежденные объекты, поэтому атаки пока не привели к общенациональному дефициту топлива.

«За этим стоят две основные цели — посеять террор и сломить дух сопротивления среди простых людей, а вторая — пропаганда», — пояснял Сергей Куюн.

За период с 30 сентября по 30 октября 2026 года больше всего в Украине подорожал автогаз — на 11–14,40 грн/л. Дизельное топливо за месяц подорожало от 4,91 до 9 грн/л, тогда как бензин А-95 подорожал не во всех сетях АЗС.

Средняя цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС Украины составляла около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,98 грн. По состоянию на 29 октября 2026 года автозаправочные сети обновили стоимость топлива.

28 октября 2026 года украинские сети АЗС изменили цены на топливо, в частности подорожали дизельное топливо и автогаз. Средняя стоимость бензина А-95 в представленных сетях составляет около 90,91 грн за литр, а дизельного топлива — 104,86 грн за литр.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые томаты.

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