10月31日乌克兰燃油价格：哪些地区的汽油和汽车燃气价格上涨了

截至2026年10月31日，乌克兰大多数大型加油站连锁企业维持了原有的燃油价格。与此同时，SOCAR、“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站的汽车燃气价格在过去24小时内有所上涨。 在七家列入统计的加油站连锁中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.99格里夫纳。

乌克兰最大的加油站连锁企业已更新燃油价格。与前一天相比，大多数燃油品种的价格保持不变。

在SOCAR加油站，汽车用液化石油气价格上涨了40科皮克——从59.50格里夫纳/升涨至59.90格里夫纳/升。在“乌克兰石油”和“BRSM-Nafta”加油站网络中，液化石油气价格上涨了1格里夫纳。

UPG、OKKO和WOG的油价维持在前一日水平。KLO连锁加油站的情况亦是如此。

在上述加油站网络中，SOCAR的汽油和柴油价格最高：

A-95汽油——95.90格里夫纳/升；

普通柴油——108格里夫纳/升；

高级柴油——111格里夫纳/升。

OKKO和WOG销售的汽车用天然气价格最高，均为59.90格里夫纳/升。在上述连锁店中，BRSM-Nafta的天然气价格最低：根据最新公布的数据，为53.99格里夫纳/升。

在2026年9月30日至10月31日期间，汽车燃气价格涨幅最大。各加油站网络的价格上涨了11.50–14.40格里夫纳/升。

OKKO、WOG和SOCAR的涨幅最大，均为每升14.40格里夫纳。在“乌克兰石油”加油站，天然气价格上涨了14格里夫纳/升，在UPG和KLO加油站则上涨了13格里夫纳/升。 根据“BRSM-Nafta”最新公布的连锁店数据，其价格涨幅为11.50格里夫纳/升。

本月柴油价格上涨了4.91–7格里夫纳/升。涨幅最大的是OKKO和WOG加油站——从99.90格里夫纳/升涨至106.90格里夫纳/升。

在KLO加油站，柴油价格上涨了6.60格里夫纳/升，达到105.40格里夫纳/升。 在UPG、SOCAR和“乌克兰石油”加油站，柴油价格上涨了5格里夫纳/升。在“BRSM-Nafta”加油站，柴油价格上涨了4.91格里夫纳/升。

本月，四家加油站网络的A-95汽油价格均有所上涨。KLO和“BRSM-Nafta”的涨幅为2格里夫纳/升，UPG和SOCAR的涨幅为1格里夫纳/升。 OKKO、WOG和“乌克兰石油”的油价则保持不变。

乌克兰在很大程度上依赖进口石油产品，因此乌克兰加油站主要参考欧洲市场的行情。

燃料的最终价格还受到采购价格、物流、汇率、库存量和需求等因素的影响。

俄罗斯对港口基础设施的袭击成为导致运输成本上涨的额外因素。由于设施受损，部分海运货物不得不改由陆路运输，从而增加了物流成本。

俄罗斯对燃料基础设施的袭击已成为乌克兰市场的一个独立风险因素。据《明镜周刊》报道，自4月以来，已有超过200家乌克兰加油站遭到袭击。

大型连锁企业正在修复受损设施，因此这些袭击目前尚未导致全国范围内的燃油短缺。

“这背后有两个主要目的——一是制造恐慌，瓦解普通民众的抵抗意志；二是进行宣传，”谢尔盖·库尤恩解释道。

在2026年9月30日至10月30日期间，乌克兰车用天然气价格涨幅最大，每升上涨了11至14.40格里夫纳。 柴油价格在一个月内上涨了4.91至9格里夫纳/升，而A-95汽油并非在所有加油站连锁店都涨价。

乌克兰最大加油站连锁店中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油价格为104.98格里夫纳。 截至2026年10月29日，各加油站连锁网络已更新燃油价格。

2026年10月28日，乌克兰加油站连锁企业调整了燃油价格，其中柴油和汽车用天然气价格有所上涨。 上述加油站网络中，A-95汽油的平均价格约为每升90.91格里夫纳，柴油为每升104.86格里夫纳。

美元汇率的波动可能会影响乌克兰商店中一系列商品的价格。乌克兰进口或使用外国原材料生产的商品面临涨价的风险最大。

乌克兰国内番茄的批发价格出现上涨。在首都的批发市场上，红番茄、粉红番茄和地栽番茄的价格均有所上涨。

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