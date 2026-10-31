Ceny paliw na Ukrainie 31 października: gdzie wzrosły ceny benzyny i autogazu

Na dzień 31 października 2026 r. większość największych sieci stacji benzynowych na Ukrainie utrzymała dotychczasowe ceny paliw. Jednocześnie w ciągu doby wzrosły ceny autogazu na stacjach SOCAR, „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta”. Średnia cena benzyny A-95 w siedmiu przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 UAH za litr, a oleju napędowego — 104,99 UAH.

Największe sieci stacji benzynowych na Ukrainie zaktualizowały ceny paliw. W porównaniu z poprzednim dniem ceny większości rodzajów paliw nie uległy zmianie.

Na stacjach SOCAR cena autogazu wzrosła o 40 kopiejek — z 59,50 do 59,90 hrywny za litr. W sieciach „Ukrnafta” i „BRSM-Nafta” cena gazu wzrosła o 1 hrywnę.

W sieciach UPG, OKKO i WOG ceny pozostały na poziomie z poprzedniego dnia. Podobna sytuacja panuje w sieci KLO.

Najwyższe ceny benzyny i oleju napędowego spośród wymienionych sieci odnotowano w SOCAR:

benzyna A-95 — 95,90 UAH/l;

zwykły olej napędowy — 108 hrywien/l;

olej napędowy klasy premium — 111 hrywien/l.

Najdroższy autogaz sprzedawany jest w sieciach OKKO i WOG — po 59,90 UAH/l. Najniższa cena gazu spośród wymienionych sieci — w sieci „BRSM-Nafta”: 53,99 UAH/l według najnowszych opublikowanych danych.

W okresie od 30 września do 31 października 2026 r. najbardziej wzrosła cena gazu samochodowego. W różnych sieciach jego cena wzrosła o 11,50–14,40 UAH/l.

Największy wzrost cen odnotowano w sieciach OKKO, WOG i SOCAR — o 14,40 UAH/l. W sieci „Ukrnafta” cena gazu wzrosła o 14 UAH/l, a w sieciach UPG i KLO — o 13 UAH/l. W sieci „BRSM-Nafta” wzrost wynosi 11,50 hrywny za litr, zgodnie z ostatnimi opublikowanymi danymi sieciowymi.

W ciągu miesiąca cena oleju napędowego wzrosła o 4,91–7 hrywien za litr. Największy wzrost odnotowano w sieciach OKKO i WOG — z 99,90 do 106,90 hrywien za litr.

W sieci KLO cena oleju napędowego wzrosła o 6,60 UAH/l — do 105,40 UAH/l. W sieciach UPG, SOCAR i „Ukrnafta” cena wzrosła o 5 hrywien za litr. W sieci „BRSM-Nafta” cena oleju napędowego wzrosła o 4,91 hrywny za litr.

W ciągu miesiąca benzyna A-95 podrożała w czterech sieciach. W KLO i „BRSM-Nafta” wzrost wyniósł 2 hrywny za litr, a w UPG i SOCAR — 1 hrywnę za litr. W sieciach OKKO, WOG i „Ukrnafta” cena pozostała bez zmian.

Ukraina w znacznym stopniu uzależniona jest od importowanych produktów naftowych, dlatego ukraińskie stacje benzynowe kierują się przede wszystkim sytuacją na rynku europejskim.

Na ostateczną cenę paliwa wpływają również ceny zakupu, logistyka, kurs walutowy, wielkość zapasów oraz popyt.

Dodatkowym czynnikiem powodującym wzrost kosztów dostaw stały się rosyjskie ataki na infrastrukturę portową. Z powodu uszkodzeń obiektów część dostaw morskich trzeba zastępować transportem lądowym, co zwiększa koszty logistyczne.

Rosyjskie ataki na infrastrukturę paliwową stały się odrębnym czynnikiem ryzyka dla rynku ukraińskiego. Według danych Der Spiegel od kwietnia zaatakowano ponad 200 ukraińskich stacji benzynowych.

Duże sieci odnawiają uszkodzone obiekty, dlatego ataki nie spowodowały jak dotąd ogólnokrajowego niedoboru paliwa.

„Stoją za tym dwa główne cele – zasianie terroru i złamanie ducha oporu wśród zwykłych ludzi, a drugim – propaganda” – wyjaśnił Serhij Kujun.

W okresie od 30 września do 30 października 2026 r. w Ukrainie najbardziej podrożał gaz samochodowy – o 11–14,40 UAH/l. Cena oleju napędowego wzrosła w ciągu miesiąca o 4,91–9 hrywien za litr, podczas gdy benzyna A-95 podrożała nie we wszystkich sieciach stacji benzynowych.

Średnia cena benzyny A-95 w największych sieciach stacji paliw na Ukrainie wynosiła około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,98 hrywny. Na dzień 29 października 2026 r. sieci stacji benzynowych zaktualizowały ceny paliw.

28 października 2026 r. ukraińskie sieci stacji benzynowych zmieniły ceny paliw, w szczególności wzrosły ceny oleju napędowego i autogazu. Średnia cena benzyny A-95 w przedstawionych sieciach wynosi około 90,91 hrywny za litr, a oleju napędowego — 104,86 hrywny za litr.

Zmiany kursu dolara mogą wpłynąć na ceny wielu produktów w ukraińskich sklepach. Największe ryzyko podwyżek dotyczy towarów, które Ukraina importuje lub wytwarza z zagranicznych surowców.

Na Ukrainie odnotowano wzrost cen hurtowych krajowych pomidorów. Na stołecznym rynku hurtowym podrożały pomidory czerwone, różowe i uprawiane w gruncie.

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