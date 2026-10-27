乌克兰最高拉达已开始审议包含5236项修正案的2027年预算案

10月27日，乌克兰最高拉达开始对2027年乌克兰国家预算草案进行一读审议。议员们针对该文件提出了创纪录的5236项修正案，对草案主体的表决定于今天进行。

10月27日，乌克兰最高拉达开始审议《2027年乌克兰国家预算法》草案。议会方面详细介绍了审议流程。

“目前，议会已进入国家预算审议阶段，”财政委员会议员雅罗斯拉夫·热列兹尼亚克表示，并解释了审议的各个阶段：

首先是提案陈述，随后进行表决（需226票以上），以进入修正案审议阶段；

接着是审议修正案并就其通过进行表决，随后将进行一读。

“有215票支持该审议程序，”杰列兹尼亚克指出，并补充说明2027年国家预算草案正在进行一读审议。

这位议员还引用了其同事、议会预算委员会主席罗克索拉娜·皮德拉索伊的话：

5 236项修正案——创下过去24年的纪录。要纳入这些修正案，还需要额外13.5万亿格里夫纳，即“近两个预算”；

已采纳90项提案；

政府受命在二读前研究提高军人薪资、将国防工业综合体的国家担保额度翻倍至600亿格里夫纳，以及保障军人住房等问题；

在已拨款的210亿格里夫纳基础上，额外拨款用于罕见病患者的药品费用。

“今天将对预算草案进行表决，”杰列兹尼亚克表示。

此前，乌克兰最高拉达预算委员会已支持提高军人薪资。

此外，议会预算委员会还支持了关于军事征费的法案。

泽连斯基签署了关于石材出口关税的法律，预算每年将增加5亿格里夫纳。

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