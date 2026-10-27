We Lwowie odbyły się trzecie w historii Ukrainy krajowe zawody w myciu okien. O tytuł najlepszego mistrza rywalizowali przedstawiciele dziewięciu profesjonalnych firm sprzątających. Wśród uczestników znalazł się Wasyl Ilczyn — pracownik służby serwisowej Centralnego Miejskiego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankiwsku, który zdobył Puchar Ukrainy.

Zawody składały się z dwóch etapów: klasycznego mycia trzech okien (1×1 m) „ręcznie” bez początkowych zabrudzeń oraz mycia wysokich, wąskich szyb z zabrudzeniami przy użyciu drążka teleskopowego i narzędzia obrotowego.

Wyniki konkursu wskazały na zwycięstwo młodszego brata medycznego Wasyla Ilczyna.

„W zeszłym roku zdobyłem nagrodę w Pucharze i nie byłem pewien, czy wygram w tym roku. Miałem poważnych przeciwników, którzy są profesjonalnymi myjącymi okna z wieloletnim doświadczeniem. Mój rywal próbował wykonać zadanie jak najszybciej i popełnił kilka poważnych błędów. Ja natomiast starałem się wykonać zadanie zarówno szybko, jak i starannie. Cieszę się, że moja codzienna praca przyniosła efekty” – powiedział medyk.





Warto zaznaczyć, że Centralny Miejski Szpital Kliniczny w Iwano-Frankiwsku jako pierwszy wprowadził w Ukrainie usługę „medical cleaning”. O doświadczeniach związanych z organizacją pracy w tej dziedzinie na specjalistycznym forum w ramach Pucharu Ukrainy opowiedziała kierowniczka Służby Serwisowej CMKL Alla Nesplyak.

Informację tę podała placówka medyczna w poniedziałek, 26 października.

W obwodzie lwowskim lekarze uratowali wzrok operatorowi traktora, który omal nie stracił wzroku z powodu rzadkiego nowotworu.

Wcześniej we Lwowie lekarzom udało się uratować 43-letniego mieszkańca Kijowa, Włodzimierza, który doznał oparzeń obejmujących około 50% powierzchni ciała w wyniku rosyjskiego ataku na cysternę w obwodzie odeskim.

We Lwowie lekarze pomogli 62-letniemu mieszkańcowi Chmielnickiego z krytycznym zaburzeniem ukrwienia obu nóg. Mężczyzna zgłosił się do specjalistów ze Szpitala św. Panteleimona ze skargami na silny ból i uczucie zimna w kończynach dolnych.

W RPA dziesiątki lekarzy nie mogą znaleźć zatrudnienia w szpitalach państwowych — Daily Maverick.

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