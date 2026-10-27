乌克兰历史上第三届全国擦窗大赛在利沃夫举行。 来自九家专业保洁公司的代表们角逐“最佳技师”称号。参赛者中包括伊万诺-弗兰科夫斯克市中心临床医院后勤服务部的员工瓦西里·伊尔钦，他最终夺得了乌克兰杯。

比赛分为两个环节：一是徒手清洗三扇无初始污渍的窗户（1×1米）；二是借助伸缩杆和旋转工具清洗带有污渍的高窄玻璃。

比赛结果揭晓，初级护理员瓦西里·伊尔钦摘得桂冠。

“去年我获得了杯赛的奖项，但并不确定今年能否夺冠。我的对手实力强劲，都是拥有多年经验的专业擦窗工。 我的对手试图尽快完成任务，结果犯了几个严重的错误。而我则在保证速度的同时也注重质量。很高兴我日常的努力取得了成果，”这位医务人员说道。





值得一提的是，伊万诺-弗兰科夫斯克市中心临床医院是乌克兰首家引入医疗清洁服务的机构。在乌克兰杯框架内举办的专题论坛上，该院服务部主任阿拉·涅斯普利亚克分享了该领域的工作组织经验。

该医疗机构于10月26日（星期一）发布了这一消息。

在利沃夫州，医生们挽救了一名拖拉机司机的视力，他此前因患有一种罕见肿瘤而险些失明。

此前在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅居民弗拉基米尔，他因俄罗斯对敖德萨州一处储油罐的袭击，导致全身约50%的体表面积烧伤。

在利沃夫，医生们帮助了一位来自赫梅利尼茨基的62岁居民，他双腿供血严重受阻。该男子因下肢剧痛和冰冷感，前往圣潘泰莱蒙医院寻求专家帮助。

据《Daily Maverick》报道，在南非，数十名医生无法在公立医院找到工作。

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