На Львівщині лікарі врятували зір трактористу, який ледь не осліп через рідкісну пухлину

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55-річний тракторист зі Львівщини Юрій Галась майже повністю втратив зір на ліве око через рідкісну пухлину, яка зазвичай виникає у новонароджених і немовлят. Чоловік роками ігнорував погіршення зору, аж поки працювати в полі стало надзвичайно важко. Фахівці Лікарні Святого Пантелеймона видалили новоутворення, і вже наступного дня зір пацієнта частково відновився.

За словами Юрія Галася, проблеми із зором у нього почалися приблизно п’ять років тому. Тоді лікарі припустили, що причиною є підвищений внутрішньоочний тиск у лівому оці.

Зір поступово погіршувався, однак чоловік не поспішав повторно звертатися по медичну допомогу. Каже, що мав багато роботи, а також доглядав за хворою матір’ю.

Зрештою працювати на тракторі в полі стало дедалі складніше. Особливо дошкуляли яскраве сонце та спека.

«Складно було. Сонце, особливо спека, сліпило в очі, не було видно. Та й в полі робив на тракторі, з кінця в кінець погано видно, мучився», — розповів Юрій Галась.

Коли чоловік нарешті почав проходити обстеження у спеціалістів Лікарні Святого Пантелеймона, його ліве око вже випирало.

За допомогою магнітно-резонансної томографії медики виявили пухлину орбіти — ділянки, у якій розташоване очне яблуко. Новоутворення здавлювало зоровий нерв, через що пацієнт поступово втрачав зір.

Лікарі вирішили провести операцію. До втручання долучилися щелепно-лицеві хірурги та офтальмологи.

Щоб отримати кращий доступ до очної орбіти й ділянки виходу зорового нерва, хірурги з лівого боку скроні випиляли фрагмент кістки. Після цього вони обережно відокремили пухлину від навколишніх тканин і видалили її.

Наприкінці операції фрагмент кістки повернули на місце та зафіксували за допомогою мініпластин. Цю процедуру називають остеосинтезом.

Гістологічне дослідження показало, що в Юрія Галася була капілярна гемангіома — доброякісна судинна пухлина. Зазвичай такі новоутворення виникають у новонароджених дітей і немовлят, тому виявлення гемангіоми в дорослого чоловіка є рідкісним випадком.

Результат операції став помітним уже наступного дня: зір на лівому оці пацієнта частково відновився.

Юрій Галась зрадів, адже вперше за останні роки зміг знову побачити час на екрані свого телефона.

Медики наголошують, що чоловікові пощастило звернутися по допомогу до того, як здавлювання зорового нерва спричинило незворотні зміни. Якби пухлина продовжувала рости, це могло б призвести до повної сліпоти на ліве око.

Нині чоловік перебуває вдома та продовжує відновлюватися після операції. Динаміка позитивна, а найближчим часом на пацієнта чекає планове обстеження.

Юрій Галась сподівається, що згодом зможе знову повернутися до роботи на тракторі. Він також подякував медикам за допомогу та закликав людей не відкладати турботу про власне здоров’я через роботу й повсякденні клопоти.

Лікарня Святого Пантелеймона входить до складу Першого медичного об’єднання Львова.

Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

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