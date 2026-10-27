在利沃夫州，医生们挽救了一名拖拉机司机的视力，他原本因一种罕见肿瘤而险些失明

来自利沃夫州的55岁拖拉机司机尤里·加拉斯因一种罕见肿瘤而几乎完全丧失了左眼视力，这种肿瘤通常只出现在新生儿和婴儿身上。 多年来，他一直忽视视力恶化的情况，直到在田间劳作变得极其困难。圣潘泰莱蒙医院的专家切除了该肿瘤，次日患者的视力便部分恢复。

据尤里·加利斯介绍，他的视力问题大约始于五年前。当时医生推测，原因是左眼眼内压升高。

视力逐渐恶化，但这位男子并未急于再次就医。他表示自己工作繁忙，还要照顾患病的母亲。

最终，在田间驾驶拖拉机工作变得越来越困难。刺眼的阳光和酷热尤其令人难以忍受。

“真的很不容易。阳光，尤其是酷热，刺得眼睛睁不开，什么都看不清。而且在田里开拖拉机时，视野从头到尾都很差，我受了不少苦，”尤里·加拉斯说道。

当他终于前往圣潘泰莱蒙医院接受专家检查时，他的左眼已经凸出了。

通过磁共振成像检查，医生们发现了一个眼眶肿瘤——眼眶是容纳眼球的部分。该肿瘤压迫了视神经，导致患者视力逐渐丧失。

医生们决定进行手术。颌面外科医生和眼科医生共同参与了此次手术。

为了更好地接触眼眶和视神经出口区域，外科医生从左侧太阳穴处锯除了一块骨片。随后，他们小心地将肿瘤与周围组织分离并予以切除。

手术结束时，医生将切除的骨片复位，并使用微型钢板进行固定。这一过程被称为骨固定术。

组织学检查显示，尤里·加利斯患有毛细血管血管瘤——一种良性血管肿瘤。 通常此类病变多见于新生儿和婴儿，因此在成年男性身上发现血管瘤实属罕见。

手术效果在第二天便已显现：患者左眼的视力已部分恢复。

尤里·加利斯欣喜不已，因为这是近年来他首次能够再次看清手机屏幕上的时间。

医生强调，这位患者很幸运，在视神经受压导致不可逆变化之前就及时寻求了帮助。如果肿瘤继续生长，可能会导致左眼完全失明。

目前，这位患者正在家中休养，术后恢复情况良好。恢复态势积极，近期他将接受例行检查。

尤里·加拉斯希望日后能重返拖拉机驾驶岗位。他还感谢医务人员提供的帮助，并呼吁大家不要因工作和日常琐事而忽视对自身健康的关注。

圣潘泰莱蒙医院隶属于利沃夫第一医疗联合会。

这一消息由利沃夫第一医疗联合会发布。

此前，在利沃夫，医生们成功救治了一名43岁的基辅居民弗拉基米尔，他在俄军对敖德萨州一处油罐车的袭击中，身体约50%的面积遭受烧伤。

在利沃夫，医生们还救治了一名62岁的赫梅利尼茨基居民，该患者双腿供血严重受阻。这名男子因下肢剧痛和冰冷感，向圣潘泰莱蒙医院的专家求诊。

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