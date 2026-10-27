W obwodzie lwowskim lekarze uratowali wzrok operatorowi traktora, który omal nie stracił wzroku z powodu rzadkiego nowotworu

55-letni operator ciągnika z obwodu lwowskiego, Jurij Halas, niemal całkowicie stracił wzrok w lewym oku z powodu rzadkiego nowotworu, który zwykle występuje u noworodków i niemowląt. Mężczyzna przez lata ignorował pogarszający się wzrok, aż praca w polu stała się dla niego niezwykle trudna. Specjaliści ze Szpitala św. Panteleimona usunęli nowotwór, a już następnego dnia wzrok pacjenta częściowo się przywrócił.

Według Jurija Galasa problemy z widzeniem zaczęły się u niego około pięć lat temu. Wówczas lekarze przypuszczali, że przyczyną jest podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe w lewym oku.

Wzrok stopniowo się pogarszał, jednak mężczyzna nie spieszył się z ponownym zgłoszeniem się po pomoc medyczną. Twierdzi, że miał dużo pracy, a także opiekował się chorą matką.

W końcu praca na traktorze na polu stawała się coraz trudniejsza. Szczególnie dokuczało mu jasne słońce i upał.

„Było ciężko. Słońce, a zwłaszcza upał, oślepiały mnie, nic nie widziałem. A pracując na polu na traktorze, z jednego końca na drugi widziałem słabo, bardzo się męczyłem” – opowiadał Jurij Halas.

Kiedy mężczyzna w końcu zaczął przechodzić badania u specjalistów w Szpitalu św. Panteleimona, jego lewe oko już wystawało.

Za pomocą rezonansu magnetycznego lekarze wykryli guz w oczodole — obszarze, w którym znajduje się gałka oczna. Nowotwór uciskał nerw wzrokowy, przez co pacjent stopniowo tracił wzrok.

Lekarze postanowili przeprowadzić operację. Do zabiegu dołączyli chirurdzy szczękowo-twarzowi oraz okuliści.

Aby uzyskać lepszy dostęp do oczodołu i miejsca wyjścia nerwu wzrokowego, chirurdzy wycięli fragment kości po lewej stronie skroni. Następnie ostrożnie oddzielili guz od otaczających tkanek i usunęli go.

Pod koniec operacji fragment kości został umieszczony z powrotem na miejscu i unieruchomiony za pomocą minipłyt. Zabieg ten nazywa się osteosyntezą.

Badanie histologiczne wykazało, że u Jurija Galasa występowała naczyniak kapilarny — łagodny nowotwór naczyniowy. Zazwyczaj takie nowotwory występują u noworodków i niemowląt, dlatego wykrycie naczyniaka u dorosłego mężczyzny jest rzadkim przypadkiem.

Efekt operacji był widoczny już następnego dnia: wzrok w lewym oku pacjenta częściowo powrócił.

Jurij Galas był zachwycony, ponieważ po raz pierwszy od wielu lat mógł ponownie zobaczyć godzinę na ekranie swojego telefonu.

Lekarze podkreślają, że mężczyzna miał szczęście, że zwrócił się o pomoc, zanim ucisk na nerw wzrokowy spowodował nieodwracalne zmiany. Gdyby guz nadal rósł, mogłoby to doprowadzić do całkowitej utraty wzroku w lewym oku.

Obecnie mężczyzna przebywa w domu i kontynuuje rekonwalescencję po operacji. Dynamika jest pozytywna, a w najbliższym czasie pacjenta czeka planowe badanie kontrolne.

Jurij Halas ma nadzieję, że z czasem będzie mógł ponownie wrócić do pracy na traktorze. Podziękował również lekarzom za pomoc i wezwał ludzi, by nie odkładali dbania o własne zdrowie z powodu pracy i codziennych trosk.

Szpital św. Panteleimona wchodzi w skład Pierwszego Związku Medycznego we Lwowie.

Informację tę przekazało Pierwsze Stowarzyszenie Medyczne we Lwowie.

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