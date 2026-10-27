Во Львовской области врачи спасли зрение трактористу, который едва не ослеп из-за редкой опухоли

55-летний тракторист из Львовской области Юрий Галась почти полностью потерял зрение на левый глаз из-за редкой опухоли, которая обычно возникает у новорожденных и младенцев. Мужчина годами игнорировал ухудшение зрения, пока работать в поле не стало чрезвычайно трудно. Специалисты больницы Святого Пантелеймона удалили новообразование, и уже на следующий день зрение пациента частично восстановилось.

По словам Юрия Галяса, проблемы со зрением у него начались примерно пять лет назад. Тогда врачи предположили, что причиной является повышенное внутриглазное давление в левом глазу.

Зрение постепенно ухудшалось, однако мужчина не спешил вновь обращаться за медицинской помощью. Говорит, что у него было много работы, а также он ухаживал за больной матерью.

В конце концов работать на тракторе в поле стало всё сложнее. Особенно досаждали яркое солнце и жара.

«Было сложно. Солнце, особенно жара, ослепляли глаза, ничего не было видно. Да и в поле работал на тракторе, с одного конца в другой плохо видно, мучился», — рассказал Юрий Галась.

Когда мужчина наконец начал проходить обследование у специалистов больницы Святого Пантелеймона, его левый глаз уже выпячивался.

С помощью магнитно-резонансной томографии медики обнаружили опухоль глазницы — области, в которой расположено глазное яблоко. Новообразование сдавливало зрительный нерв, из-за чего пациент постепенно терял зрение.

Врачи решили провести операцию. К вмешательству присоединились челюстно-лицевые хирурги и офтальмологи.

Чтобы получить лучший доступ к глазнице и участку выхода зрительного нерва, хирурги с левой стороны виска выпилили фрагмент кости. После этого они осторожно отделили опухоль от окружающих тканей и удалили её.

В конце операции фрагмент кости вернули на место и зафиксировали с помощью минипластин. Эту процедуру называют остеосинтезом.

Гистологическое исследование показало, что у Юрия Галяса была капиллярная гемангиома — доброкачественная сосудистая опухоль. Обычно такие новообразования возникают у новорождённых и младенцев, поэтому обнаружение гемангиомы у взрослого мужчины является редким случаем.

Результат операции стал заметен уже на следующий день: зрение на левом глазу пациента частично восстановилось.

Юрий Галась обрадовался, ведь впервые за последние годы смог снова увидеть время на экране своего телефона.

Медики отмечают, что мужчине повезло обратиться за помощью до того, как сдавление зрительного нерва вызвало необратимые изменения. Если бы опухоль продолжала расти, это могло бы привести к полной слепоте левого глаза.

Сейчас мужчина находится дома и продолжает восстанавливаться после операции. Динамика положительная, а в ближайшее время пациента ждет плановое обследование.

Юрий Галась надеется, что со временем сможет снова вернуться к работе на тракторе. Он также поблагодарил медиков за помощь и призвал людей не откладывать заботу о собственном здоровье из-за работы и повседневных забот.

Больница Святого Пантелеймона входит в состав Первого медицинского объединения Львова.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Ранее во Львове врачам удалось спасти 43-летнего киевлянина Владимира, получившего ожоги примерно 50% поверхности тела в результате российского удара по цистерне в Одесской области.

Во Львове врачи помогли 62-летнему жителю Хмельницкого с критическим нарушением кровоснабжения обеих ног. Мужчина обратился к специалистам больницы Святого Пантелеймона с жалобами на сильную боль и ощущение холода в нижних конечностях.

Читай нас в