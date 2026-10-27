Сотрудник больницы в Ивано-Франковске стал чемпионом Украины по мытью окон

Во Львове прошли третьи в истории Украины национальные соревнования по мытью окон. За звание лучшего мастера соревновались представители девяти профессиональных клининговых компаний. Среди участников был Василий Ильчин — сотрудник сервисной службы Ивано-Франковской центральной городской клинической больницы, который завоевал Кубок Украины.

Соревнование состояло из двух этапов: классическая мойка трёх окон (1х1 м) «с руки» без исходных загрязнений и мойка высокого узкого стекла с загрязнениями с помощью телескопической штанги и поворотного инструмента.

По итогам конкурса победа досталась младшему медицинскому брату Василию Ильчину.

«В прошлом году я стал призером Кубка и не был уверен, что победю в этом году. У меня были серьезные соперники, которые являются профессиональными мойщиками окон с многолетним опытом. Мой соперник пытался выполнить задание как можно быстрее и допустил несколько серьезных ошибок. Я же выполнял задание, ставя акцент и на скорость, и на качество. Рад, что мой ежедневный труд принес результат», — рассказал медик.





Отметим, что Центральная городская клиническая больница Ивано-Франковска первой внедрила медицинский клининг в Украине. Об опыте организации работы в этой сфере на профильном форуме в рамках Кубка Украины рассказала заведующая Сервисной службой ЦГКБ Алла Неспляк.

Об этом сообщили в медучреждении в понедельник, 26 октября.

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