Железняк предложил повысить зарплаты народным депутатам вместо военных

Народный депутат Ярослав Железняк в ходе рассмотрения поправки об увеличении денежного довольствия украинских военнослужащих заявил о необходимости повысить зарплаты парламентариям.

«Повышение зарплат народным депутатам — это позиция всего парламента», — сказал Ярослав Железняк.

Оговорка прозвучала во время рассмотрения поправки, касавшейся повышения денежного довольствия украинских военнослужащих.

Судя по контексту обсуждения, Ярослав Железняк должен был говорить об увеличении выплат военным, однако вместо этого упомянул зарплаты народных депутатов.

Соответствующий фрагмент выступления распространили в социальных сетях. Из-за неудачной формулировки слова парламентария прозвучали так, будто он выступает за повышение выплат народным депутатам вместо военнослужащих.

При этом речь идет именно об оговорке во время обсуждения поправки о денежном обеспечении украинских военных.

Видео с оговоркой распространили в сети.

Напомним, народные депутаты не поддержали предложение ограничить месячные зарплаты государственных служащих до 80 тыс. грн. Верховная Рада отклонила поправку №1003 к проекту государственного бюджета на 2027 год во время заседания в среду, 28 октября.

Верховная Рада поддержала проект госбюджета на 2027 год в первом чтении.

Ранее бюджетный комитет Верховной Рады поддержал повышение зарплат военным.

Также бюджетный комитет Рады поддержал законопроект о военном сборе.

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