Żeleznyak zaproponował podwyższenie wynagrodzeń posłom zamiast żołnierzom
Podczas rozpatrywania poprawki dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy poseł Jarosław Żelezniak stwierdził, że konieczne jest podwyższenie wynagrodzeń parlamentarzystów.
„Podwyższenie wynagrodzeń posłów to stanowisko całego parlamentu” – powiedział Jarosław Żelezniak.
Ta uwaga padła podczas rozpatrywania poprawki dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy.
Z kontekstu dyskusji wynikało, że Jarosław Żelezniak miał mówić o podwyższeniu wynagrodzeń dla wojskowych, jednak zamiast tego wspomniał o wynagrodzeniach posłów.
Odpowiedni fragment wystąpienia został rozpowszechniony w mediach społecznościowych. Z powodu niefortunnego sformułowania słowa parlamentarzysty zabrzmiały tak, jakby opowiadał się on za podwyżką wynagrodzeń posłów zamiast żołnierzy.
Jednocześnie chodzi tu właśnie o przejęzyczenie, które miało miejsce podczas dyskusji nad poprawką dotyczącą wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy.
Film z tą pomyłką został rozpowszechniony w sieci.
Przypomnijmy, że posłowie nie poparli propozycji ograniczenia miesięcznych wynagrodzeń urzędników państwowych do 80 tys. hrywien. Rada Najwyższa odrzuciła poprawkę nr 1003 do projektu budżetu państwa na rok 2027 podczas posiedzenia w środę, 28 października.
Rada Najwyższa poparła projekt budżetu państwa na rok 2027 w pierwszym czytaniu.
Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.
Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.