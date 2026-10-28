Podczas rozpatrywania poprawki dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy poseł Jarosław Żelezniak stwierdził, że konieczne jest podwyższenie wynagrodzeń parlamentarzystów.

„Podwyższenie wynagrodzeń posłów to stanowisko całego parlamentu” – powiedział Jarosław Żelezniak.

Ta uwaga padła podczas rozpatrywania poprawki dotyczącej podwyższenia wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy.

Z kontekstu dyskusji wynikało, że Jarosław Żelezniak miał mówić o podwyższeniu wynagrodzeń dla wojskowych, jednak zamiast tego wspomniał o wynagrodzeniach posłów.

Odpowiedni fragment wystąpienia został rozpowszechniony w mediach społecznościowych. Z powodu niefortunnego sformułowania słowa parlamentarzysty zabrzmiały tak, jakby opowiadał się on za podwyżką wynagrodzeń posłów zamiast żołnierzy.

Jednocześnie chodzi tu właśnie o przejęzyczenie, które miało miejsce podczas dyskusji nad poprawką dotyczącą wynagrodzeń ukraińskich żołnierzy.

Film z tą pomyłką został rozpowszechniony w sieci.

Przypomnijmy, że posłowie nie poparli propozycji ograniczenia miesięcznych wynagrodzeń urzędników państwowych do 80 tys. hrywien. Rada Najwyższa odrzuciła poprawkę nr 1003 do projektu budżetu państwa na rok 2027 podczas posiedzenia w środę, 28 października.

Rada Najwyższa poparła projekt budżetu państwa na rok 2027 w pierwszym czytaniu.

Wcześniej komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.

Komisja budżetowa Rady poparła również projekt ustawy o opłacie wojskowej.

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