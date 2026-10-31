Rosja zaatakowała obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim; uszkodzono sprzęt firmy DTEK

W nocy z 30 na 31 października rosyjskie wojska ponownie zaatakowały obiekty energetyczne w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku ataków poważnie uszkodzono sprzęt, w szczególności w dwóch obiektach należących do DTEK „Dnieprowskie Sieci Elektryczne”.

Według informacji podanych przez spółkę, jednym z uszkodzonych obiektów jest ten, nad którego naprawą energetycy pracowali przez prawie dwie doby po poprzednim ataku.

W wyniku nowego ostrzału znaczna część Dniepru i Kamienki pozostaje nadal bez dostaw energii elektrycznej. Brak prądu odczuwa również część mieszkańców rejonów Dnieprowskiego i Nowomoskowskiego.

Energetycy kontynuują prace przy uszkodzonych obiektach, próbując przywrócić ich działanie.

Prace awaryjno-naprawcze trwają w zakresie, na jaki pozwala sytuacja bezpieczeństwa. Specjaliści z całego regionu są zaangażowani w likwidację skutków rosyjskich ataków.

Informuje o tym DTEK.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

30 października rosyjskie siły zbrojne zaatakowały dronem FPV prywatną posiadłość w gminie Stetskivska w obwodzie sumskim. W wyniku ataku ucierpiała właścicielka gospodarstwa domowego — kobieta odniosła liczne obrażenia, udzielono jej pomocy medycznej. Ponadto zapalił się budynek mieszkalny, na miejscu pracowali ratownicy.

W piątek, 30 października, rosyjskie wojska zaatakowały dronami bojowymi cywilne przedsiębiorstwo w gminie Szostka w obwodzie sumskim. W momencie uderzenia na terenie obiektu przebywali pracownicy.

Osiem osób ucierpiało w wyniku ataków rosyjskich dronów w obwodzie sumskim.

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Przypomnijmy, że rosyjskie drony zaatakowały obwód czernihowski, uszkadzając stację benzynową i pensjonat.

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