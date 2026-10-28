В суд переданы обвинительные акты по делу о махинациях с древесиной

Сотрудники государственных предприятий на протяжении многих лет вмешивались в электронную систему учета древесины, скрывали продажи и занижали стоимость лесопродукции. По данным следствия, с 2021 года по сентябрь 2024-го было зафиксировано более 10 тысяч незаконных вмешательств в систему. После раскрытия схемы показатели официальной заготовки и биржевой продажи древесины выросли до более чем 70% запланированных объемов.

По данным следствия, сотрудники ГП «Леса Украины» и ГП «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» за денежное вознаграждение изменяли и удаляли данные в электронной системе учета древесины.

В частности, они могли выдавать дорогую древесину за более дешевую, скрывать информацию о её продажах и остатках на складах, а также изменять сведения о перевозке лесопродукции.

В период с 2021 года по сентябрь 2024 года правоохранители зафиксировали более 10 тысяч незаконных вмешательств в электронную систему.

Следствие установило, что преступную организацию создал бывший сотрудник ГП «Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр» (ЛИАЦ), который участвовал в разработке электронной системы учета древесины.

В состав организации, по версии следствия, входили один сотрудник ЛИАЦ и четверо сотрудников ГП «Леса Украины». Еще семь человек содействовали реализации незаконной схемы.

Таким образом, правоохранители установили 12 лиц, которые, по данным следствия, были вовлечены в деятельность организации и её поддержку.

Прокуроры Специализированной экологической прокуратуры Офиса Генерального прокурора в течение февраля–октября 2026 года направили в суд обвинительные акты в отношении 13 человек.

В зависимости от роли каждого фигуранта им инкриминируют:

создание преступной организации и участие в ней;

несанкционированное изменение или уничтожение информации в автоматизированной системе;

предоставление и получение неправомерной выгоды.

Уголовные правонарушения квалифицированы по статьям 255, 362 и 354 Уголовного кодекса Украины.

После прекращения незаконной деятельности правоохранители зафиксировали сокращение теневого оборота древесины. Также усилили защиту электронной системы учета.

По предоставленным данным, показатели официальной заготовки и биржевой продажи древесины выросли до более чем 70% запланированных объемов.

В то же время производство находится на судебном этапе. В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана обвинительным приговором суда.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Ранее правоохранители разоблачили действующих и бывших должностных лиц лесного управления ГП «Леса Украины», которые продавали необработанную древесину предприятиям-экспортерам по заниженным ценам. В результате таких действий государственному предприятию был нанесен ущерб на общую сумму 6,9 млн гривен.

На Буковине шестерым участникам организованной схемы сообщили о новом подозрении. Среди них — четверо работников лесной отрасли и двое водителей.

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