В ночь на 1 ноября российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре Житомирской области. В результате ударов без электричества остались более 650 населенных пунктов. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Российские войска вновь нанесли удары по энергетическим объектам региона. В результате атаки повреждена энергетическая инфраструктура, что привело к масштабным перебоям с электроснабжением. «Враг вновь атаковал энергетическую инфраструктуру области. В результате последних ударов более 650 населенных пунктов в Житомирской области остались без электричества», — написал Бунечко.

В настоящее время энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение жителей области. Специалисты выполняют необходимые работы по восстановлению электроснабжения. В то же время в сообщении ОГА не уточняется, какие именно объекты энергетики пострадали и сколько времени может потребоваться на восстановление света. Информацию о дальнейшем ходе ремонтных работ областные власти обещают сообщать дополнительно. О последствиях атаки сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Ночью российские беспилотники атаковали Житомирскую область. Повреждения получили объект энергетической инфраструктуры, амбулатория, жилой дом и частное предприятие. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В ночь на 24 октября российские войска вновь нанесли удары по Житомирской области. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и гражданское предприятие в Житомирской общине.

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