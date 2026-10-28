До суду передали обвинувальні акти у справі про махінації з деревиною

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Працівники державних підприємств роками втручалися в електронну систему обліку деревини, приховували продажі та занижували вартість лісопродукції. За даними слідства, з 2021 року до вересня 2024-го задокументували понад 10 тисяч незаконних втручань у систему. Після викриття схеми показники офіційної заготівлі та біржового продажу деревини зросли до понад 70% запланованих обсягів.

За даними слідства, працівники ДП «Ліси України» та ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» за грошову винагороду змінювали й видаляли дані в електронній системі обліку деревини.

Зокрема, вони могли видавати дорогу деревину за дешевшу, приховувати інформацію про її продажі та залишки на складах, а також змінювати відомості про перевезення лісопродукції.

У період із 2021 року до вересня 2024 року правоохоронці задокументували понад 10 тисяч незаконних втручань в електронну систему.

Слідство встановило, що злочинну організацію створив колишній працівник ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (ЛІАЦ), який брав участь у розробленні електронної системи обліку деревини.

До складу організації, за версією слідства, входили один працівник ЛІАЦ та четверо працівників ДП «Ліси України». Ще семеро осіб сприяли реалізації незаконної схеми.

Таким чином, правоохоронці встановили 12 осіб, які, за даними слідства, були залучені до діяльності організації та її підтримки.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора протягом лютого–жовтня 2026 року скерували до суду обвинувальні акти щодо 13 осіб.

Залежно від ролі кожного фігуранта їм інкримінують:

створення злочинної організації та участь у ній;

несанкціоновану зміну або знищення інформації в автоматизованій системі;

надання та одержання неправомірної вигоди.

Кримінальні правопорушення кваліфіковано за статтями 255, 362 та 354 Кримінального кодексу України.

Після припинення незаконної діяльності правоохоронці зафіксували скорочення тіньового обігу деревини. Також посилили захист електронної системи обліку.

За наданими даними, показники офіційної заготівлі та біржового продажу деревини зросли до понад 70% запланованих обсягів.

Водночас провадження перебуває на судовому етапі. Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Раніше правоохоронці викрили чинних і колишніх посадовців лісового офісу ДП «Ліси України», які продавали необроблену деревину підприємствам-експортерам за заниженими цінами. Унаслідок таких дій державному підприємству завдали збитків на загальну суму 6,9 млн гривень.

На Буковині шістьом учасникам організованої схеми повідомили про нову підозру. Серед них — четверо працівників лісової галузі та двоє водіїв.

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