Do sądu przekazano akty oskarżenia w sprawie nadużyć związanych z drewnem

Pracownicy przedsiębiorstw państwowych przez lata ingerowali w elektroniczny system ewidencji drewna, ukrywali sprzedaż i zaniżali wartość produktów leśnych. Według danych śledztwa, od 2021 r. do września 2024 r. odnotowano ponad 10 tysięcy nielegalnych ingerencji w system. Po ujawnieniu tego procederu wskaźniki oficjalnego pozyskania i sprzedaży drewna na giełdzie wzrosły do ponad 70% planowanych wielkości.

Z danych śledztwa wynika, że pracownicy przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” oraz przedsiębiorstwa państwowego „Leśno-gospodarcze Centrum Innowacyjno-Analityczne” za wynagrodzeniem pieniężnym zmieniali i usuwali dane w elektronicznym systemie ewidencji drewna.

W szczególności mogli oni wykazywać drogie drewno jako tańsze, ukrywać informacje o jego sprzedaży i stanach magazynowych, a także zmieniać dane dotyczące transportu produktów leśnych.

W okresie od 2021 roku do września 2024 roku organy ścigania udokumentowały ponad 10 tysięcy nielegalnych ingerencji w system elektroniczny.

Śledztwo wykazało, że przestępczą organizację założył były pracownik przedsiębiorstwa państwowego „Leśno-Gospodarcze Centrum Innowacyjno-Analityczne” (LIAC), który brał udział w opracowywaniu elektronicznego systemu ewidencji drewna.

Według wersji śledczych w skład organizacji wchodził jeden pracownik LIAZ oraz czterech pracowników przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy”. Kolejnych siedem osób wspierało realizację nielegalnego procederu.

W ten sposób organy ścigania zidentyfikowały 12 osób, które – według ustaleń śledztwa – były zaangażowane w działalność organizacji i jej wspieranie.

W okresie od lutego do października 2026 roku prokuratorzy Specjalistycznej Prokuratury ds. Środowiska przy Biurze Prokuratora Generalnego skierowali do sądu akty oskarżenia przeciwko 13 osobom.

W zależności od roli każdej z osób oskarżonym zarzuca się:

utworzenie organizacji przestępczej i udział w niej;

nieuprawnioną zmianę lub zniszczenie informacji w systemie automatycznym;

udzielanie i uzyskiwanie nielegalnych korzyści.

Przestępstwa te zakwalifikowano na podstawie artykułów 255, 362 i 354 Kodeksu karnego Ukrainy.

Po zaprzestaniu nielegalnej działalności organy ścigania odnotowały spadek nielegalnego obrotu drewnem. Wzmocniono również ochronę elektronicznego systemu ewidencji.

Zgodnie z przekazanymi danymi wskaźniki oficjalnego pozyskiwania i sprzedaży drewna na giełdzie wzrosły do ponad 70% planowanych wielkości.

Jednocześnie postępowanie znajduje się na etapie sądowym. Zgodnie z art. 62 Konstytucji Ukrainy osoba jest uznawana za niewinną, dopóki jej wina nie zostanie udowodniona wyrokiem skazującym sądu.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

Wcześniej organy ścigania ujawniły, że obecni i byli urzędnicy biura leśnego przedsiębiorstwa państwowego „Lasy Ukrainy” sprzedawali surowe drewno przedsiębiorstwom eksportowym po zaniżonych cenach. W wyniku tych działań przedsiębiorstwo państwowe poniosło straty w łącznej wysokości 6,9 mln hrywien.

Na Bukowinie sześciu uczestnikom zorganizowanego procederu postawiono nowe zarzuty. Wśród nich są czterej pracownicy branży leśnej oraz dwóch kierowców.

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