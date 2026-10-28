木材欺诈案的起诉书已移交法院

国有企业员工多年来一直篡改木材电子记录系统，隐瞒销售情况并低报林产品价值。 据调查显示，从2021年至2024年9月，已记录到超过1万起对该系统的非法干预行为。 该骗局曝光后，木材的官方采伐量和交易所销售量已升至计划量的70%以上。

据调查显示，“乌克兰森林”国有企业和“林业创新与分析中心”国有企业的员工为获取金钱报酬，篡改并删除了电子木材核算系统中的数据。

具体而言，他们可能将高价木材谎报为低价木材，隐瞒木材销售及仓库库存信息，并篡改林产品运输记录。

在2021年至2024年9月期间，执法部门记录了超过1万起对电子系统的非法干预行为。

调查查明，该犯罪组织由国有企业“林业创新与分析中心”（LIAC）的一名前员工创建，该员工曾参与开发木材电子登记系统。

据调查称，该组织成员包括一名LIAZ员工和四名国有企业“乌克兰森林”的员工。另有七人协助实施了这一非法方案。

由此，执法部门查明了12名涉案人员，据调查显示，这些人参与了该组织的活动并为其提供支持。

2026年2月至10月期间，总检察长办公室下属的专门环境检察院的检察官向法院提交了针对13名人员的起诉书。

根据各涉案人员的具体角色，他们被指控：

组建犯罪组织并参与其中；

未经授权篡改或销毁自动化系统中的信息；

提供和收受不正当利益。

上述刑事违法行为依据《乌克兰刑法典》第255条、第362条和第354条定罪。

在非法活动被制止后，执法部门记录到木材黑市交易量有所减少。此外，还加强了电子计账系统的安全防护。

据提供的数据，木材的官方采伐量和交易所销售量已增至计划量的70%以上。

与此同时，该案件目前正处于司法审理阶段。根据《乌克兰宪法》第62条规定，在法院作出有罪判决之前，任何人均被推定为无罪。

总检察长办公室通报了这一情况。

此前，执法部门查获了国有企业“乌克兰森林”下属林业办公室的现任及前任官员，他们以低于市场价的价格向出口企业出售未加工木材。 此类行为导致该国有企业遭受总计690万格里夫纳的损失。

在布科维纳地区，六名参与该有组织犯罪团伙的人员被通知面临新的指控。其中包括四名林业行业从业人员和两名司机。

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