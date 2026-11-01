В Херсоне на улице Тягинской обнаружили неизвестные взрывоопасные предметы. Городские власти призывают жителей не приближаться к ним и временно не передвигаться по этому участку, поскольку опасная зона может быть больше, чем место, где были найдены подозрительные предметы.

1 ноября начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил об обнаружении неизвестных взрывоопасных предметов на улице Тягинской в Херсоне. Он призвал горожан ограничить передвижение по этому участку и не приближаться к подозрительным находкам. По словам Шанько, территория, на которой могут находиться взрывоопасные предметы, может охватывать большую площадь. «Прошу ограничить передвижение по указанному участку. Территория заминирования может быть больше», — написал начальник МВА.

Также он подчеркнул, что ни в коем случае нельзя прикасаться к неизвестным предметам или пытаться самостоятельно их осмотреть или переместить. Если человек заметил мину или другой подозрительный предмет, нужно отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке в соответствующие службы. «В случае обнаружения мин отойдите на безопасное расстояние и сообщите в соответствующие службы», — добавил Шанько. Горожан просят отнестись к предупреждению внимательно и не рисковать, даже если предметы на вид кажутся безопасными.

1 ноября в Днепровском районе Херсона двое мужчин в возрасте 67 и 60 лет пострадали в результате взрывов мин. Один из них получил минно-взрывную травму и осколочные ранения рук и ног, другой — минно-взрывную травму и ранение ноги. Обоих мужчин доставили в больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Херсоне и других прибрежных населенных пунктах можно наткнуться на мины в любом районе — безопасных мест нет. Территории потенциально заминированы из-за российских обстрелов, атак беспилотников и дистанционного минирования.

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