Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Киев недостаточно подготовлен к российским атакам и сложному зимнему периоду. По его словам, попытки привлечь дополнительных опытных управленцев к подготовке столицы вызывают у мэра Виталия Кличко беспокойство из-за возможной замены.

По словам главы государства, когда он обсуждает с опытными менеджерами возможности усиления работы столицы, Виталий Кличко воспринимает это как потенциальную угрозу своей должности.

«Как только мы обсуждаем с какими-то менеджерами, как укрепить Киев, у мэра складывается впечатление, что кто-то хочет его заменить», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что не намерен вмешиваться в политические вопросы. В то же время, по его мнению, во время войны необходимо сосредоточиться на защите критической инфраструктуры столицы и надлежащей подготовке к зимнему периоду.

«У меня нет ничего личного против Кличко», — отметил глава государства, призвав все ответственные институты совместно работать над подготовкой Киева к сложной зиме.

Зеленский также подчеркнул, что в условиях постоянных российских атак важно не выяснять политические отношения, а искать решения для защиты города и обеспечения работы ключевых объектов.

В качестве примера эффективного взаимодействия между властями президент привел Харьков. По его словам, там городские власти и областная администрация работают вместе, несмотря на постоянные российские обстрелы.

«Очень здорово, когда в каждом городе работает группа менеджеров, которая может решать проблемы и контролировать ситуацию в городе. Там глава ОГА и мэр работают вместе», — отметил президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что во время войны главной задачей должна быть совместная защита критически важной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы важных объектов, а не поиск виновных.

«У нас один общий враг, одна зима и одна страна. И с этим нужно что-то делать», — добавил глава государства.

В то же время Зеленский отметил, что с подготовкой Киева к зиме есть проблемы. По его мнению, столица пока недостаточно готова к возможным российским атакам.

Президент рассказал, что обсуждал с различными специалистами возможность возглавить киевскую администрацию, однако желающих не нашлось. По его мнению, привлечение опытных менеджеров могло бы помочь городу подготовиться к сложному зимнему периоду.

«Я разговаривал с разными менеджерами о том, хотят ли они возглавить киевскую администрацию. Никто не хочет. На месте мэра я сам просил бы их — умных людей, менеджеров с опытом. Я попросил премьера собрать специальный кабинет для Киева — менеджеров бизнеса, сильных людей. Я готов лично поговорить с тем, кого они мне назовут, и попросить его. Создайте такой кабинет и разрабатывайте решения. Я буду делать то, что могу. Я хотел привлечь к этой группе Малюка для решения вопросов безопасности. Говорил также с Кубраковым, Гройсманом. Сухомлин отказался — как только услышал о Киеве. Говорил с людьми из бизнеса, из других сфер государственного управления. Никто не хочет быть причастным, потому что потом никто не скажет «спасибо», а другие будут постоянно говорить — о политике», — рассказал Зеленский.

Таким образом, президент выступает за создание специальной управленческой группы, которая помогла бы координировать подготовку столицы к зиме и разрабатывать решения для защиты критически важной инфраструктуры. В то же время, по его словам, привлечение дополнительных специалистов затрудняется нежеланием потенциальных участников окаzyваться в центре политических споров.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил премьер-министра Сергея Корецкого собрать специальную команду управленцев для Киева, которая будет разрабатывать решения по подготовке столицы к сложной зиме. По словам главы государства, он обсуждал возможное участие в этой работе с Василием Малюком, Александром Кубраковым, Владимиром Гройсманом и Сергеем Сухомлиным.

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