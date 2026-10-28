乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基认为，基辅对俄罗斯的袭击以及严峻的冬季尚未做好充分准备。据他称，试图引入更多经验丰富的管理者参与首都的备战工作，让市长维塔利·克利奇科感到担忧，因为这可能导致他被替换。

这位国家元首表示，当他与经验丰富的管理者讨论如何加强首都工作时，维塔利·克利奇科会将其视为对自己职位的潜在威胁。

“只要我们与某些管理者讨论如何加强基辅的防务，市长就会觉得有人想取代他，”泽连斯基说道。

总统强调，他无意干涉政治事务。同时，他认为，在战争期间，必须专注于保护首都的关键基础设施，并为冬季做好充分准备。

“我对克利奇科没有任何个人恩怨，”这位国家元首指出，并呼吁所有相关机构通力合作，共同为基辅应对严冬做好准备。

泽连斯基还强调，在俄罗斯持续发动袭击的情况下，重要的是不要纠缠于政治关系，而是要寻找解决方案来保护城市并确保关键设施的正常运转。

总统以哈尔科夫为例，说明了政府部门之间有效协作的情况。据他介绍，尽管面临俄罗斯的持续炮击，当地市政府和州政府仍在通力合作。

“如果每个城市都有一支能够解决问题并维持城市秩序的管理团队，那将非常棒。在那里，州行政长官和市长通力合作，”总统指出。

弗拉基米尔·泽连斯基强调，在战争期间，首要任务应该是共同保护关键基础设施并确保重要设施的稳定运行，而不是追究责任。

“我们有一个共同的敌人、一个冬天和一个国家。面对这一切，我们必须采取行动，”国家元首补充道。

与此同时，泽连斯基指出，基辅的过冬准备工作存在问题。在他看来，首都目前对可能发生的俄罗斯袭击准备不足。

总统透露，他曾与多位专家商讨过由谁来领导基辅市政府的问题，但无人愿意接手。他认为，引进经验丰富的管理者将有助于城市为艰难的冬季做好准备。

“我曾与多位管理者探讨过他们是否愿意领导基辅市政府。但无人愿意。如果我是市长，我会亲自邀请他们——这些聪明能干、经验丰富的人士。 我已请求总理为基辅组建一个特别工作组——由商界管理者、能力出众的人士组成。只要他们向我推荐人选，我愿意亲自与之交谈并发出邀请。请组建这样的工作组并制定解决方案。 我会尽我所能。出于安全方面的考虑，我原本希望让马柳克加入这个小组。我也曾与库布拉科夫、格罗伊斯曼进行过沟通。苏霍姆林一听到是关于基辅的事就拒绝了。我还与商界人士以及其他政府管理领域的人士进行了交流。 “没人愿意参与其中，因为事后没人会道谢，而其他人却会不断谈论政治，”泽连斯基说道。

因此，总统主张成立一个专门的管理小组，以协助协调首都的冬季准备工作，并制定保护关键基础设施的解决方案。 与此同时，据他介绍，由于潜在参与者不愿卷入政治争议，招募更多专家的工作变得困难重重。

弗拉基米尔·泽连斯基在与记者交流时发表了上述言论。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基要求总理谢尔盖·科雷茨基为基辅组建一支特别管理团队，负责制定方案，帮助首都为即将到来的严冬做好准备。 据国家元首称，他已就可能参与这项工作一事与瓦西里·马柳克、亚历山大·库布拉科夫、弗拉基米尔·格罗伊斯曼和谢尔盖·苏霍姆林进行了讨论。

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