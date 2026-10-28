В Украине с 28 октября начинают включать отопление в жилых домах
В связи с похолоданием и прогнозами синоптиков в нескольких областях Украины принято решение начать подачу тепла в жилые дома с 28 октября. Отопительный сезон начнется раньше из-за понижения температуры воздуха.
О начале отопительного сезона населению сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета (ТГС).
«В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха 28 октября с 9:00 на территории Тернопольской городской территориальной общины начинается отопительный период», — сообщили гражданам.
Уточняется, что соответствующее решение было одобрено на заседании исполнительного комитета городского совета.
Между тем в КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» напомнили, что запуск системы отопления — технологический процесс, требующий времени.
Поэтому тепло будет поступать в дома постепенно.
Местных жителей также попросили обеспечить доступ работникам аварийных служб в дома и квартиры для проведения необходимых работ в случае возникновения неисправностей во время запуска отопления.
«Сотрудники теплоснабжающих предприятий и аварийных служб будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить надлежащую работу котельных и подачу тепла в дома жителей Тернополя», — подчеркнули в ТМР.
Если в многоквартирном доме возникнут проблемы с отоплением, в частности из-за попадания воздуха в систему, жителям рекомендуют обращаться:
в предприятие, обслуживающее дом;
в объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).
О начале отопительного сезона с 28 октября сообщил также мэр Хмельницкого Александр Симчишин.
«Департаменту инфраструктуры города (В. Новачок), городскому коммунальному предприятию «Хмельницктеплокоммунэнерго» (В. Скалий) провести поэтапное включение отопления жилых домов города и всех других потребителей с 28.10.2026 года», — говорится в соответствующем распоряжении чиновника.
Уточняется, что специалисты должны обеспечить круглосуточную работу обслуживающего персонала на период включения котельных и тепловых сетей.
«Будем включать поэтапно, но оперативно», — подчеркнул Симчишин.
Если проблемы с подачей теплоносителя в дома будут продолжаться более двух суток с начала отопительного сезона, местным жителям рекомендуется обращаться:
в оперативные службы городского совета по номеру 1580;
в коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго»;
в управляющие компании.Источник: РБК-Украина
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