В Украине с 28 октября начинают включать отопление в жилых домах

О начале отопительного сезона населению сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета (ТГС).

«В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха 28 октября с 9:00 на территории Тернопольской городской территориальной общины начинается отопительный период», — сообщили гражданам.

Уточняется, что соответствующее решение было одобрено на заседании исполнительного комитета городского совета.

Между тем в КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» напомнили, что запуск системы отопления — технологический процесс, требующий времени.

Поэтому тепло будет поступать в дома постепенно.

Местных жителей также попросили обеспечить доступ работникам аварийных служб в дома и квартиры для проведения необходимых работ в случае возникновения неисправностей во время запуска отопления.

«Сотрудники теплоснабжающих предприятий и аварийных служб будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить надлежащую работу котельных и подачу тепла в дома жителей Тернополя», — подчеркнули в ТМР.

Если в многоквартирном доме возникнут проблемы с отоплением, в частности из-за попадания воздуха в систему, жителям рекомендуют обращаться:

в предприятие, обслуживающее дом;

в объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД).

О начале отопительного сезона с 28 октября сообщил также мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

«Департаменту инфраструктуры города (В. Новачок), городскому коммунальному предприятию «Хмельницктеплокоммунэнерго» (В. Скалий) провести поэтапное включение отопления жилых домов города и всех других потребителей с 28.10.2026 года», — говорится в соответствующем распоряжении чиновника.

Уточняется, что специалисты должны обеспечить круглосуточную работу обслуживающего персонала на период включения котельных и тепловых сетей.

«Будем включать поэтапно, но оперативно», — подчеркнул Симчишин.

Если проблемы с подачей теплоносителя в дома будут продолжаться более двух суток с начала отопительного сезона, местным жителям рекомендуется обращаться:

в оперативные службы городского совета по номеру 1580;

в коммунальное предприятие «Хмельницктеплокоммунэнерго»;

в управляющие компании. Источник: РБК-Украина

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