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Новости Украина

В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла

UA NEWS 10 Ноября 2026 16:16
В Черновицкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,2 балла

В Черновицкой области во вторник, 10 ноября, в 09:29 произошло землетрясение магнитудой 2,2 балла. Об этом сообщили специалисты Главного центра специального контроля.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине двух километров. По классификации это сейсмическое явление относится к неощутимым, поэтому угрозы для населения и инфраструктуры региона не возникло.

Источник: Главный центр специального контроля.

В ночь на 10 ноября жители Киева, Житомира, Днепра и Винницы жаловались на сильные вибрации и громкие звуки, похожие на взрывы или землетрясение. Официального подтверждения сейсмической активности пока нет, причины необычного явления устанавливаются.

Ранее в Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2.

В Закарпатье зафиксировали землетрясение магнитудой 2,1.
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