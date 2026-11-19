В высокогорье Карпат 19 ноября резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван Черногорский порывы западного ветра достигают 28 м/с, видимость ограничивает густой туман, а температура воздуха опустилась до -3 °C. Из-за высокой влажности также происходит обледенение.

По информации спасателей, по состоянию на 08:00 19 ноября на вершине зафиксирована штормовая погода. Там облачно, наблюдается туман, а западный ветер дует со скоростью 28 метров в секунду.

Температура воздуха составляет 3 градуса мороза.

Особую опасность представляет обледенение. Из-за сочетания минусовой температуры и высокой влажности в высокогорье образуется лед.

Спасатели предупреждают о значительном ухудшении погодных условий на горе Пип Иван Черногорский. На вершине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщают горные спасатели Прикарпатья в Facebook.

Утром 17 ноября в высокогорье Карпат резко ухудшились погодные условия. На горе Пип Иван зафиксировали густой туман, сильный ветер, мороз и обледенение поверхностей.

17 ноября на горе Пип Иван зафиксировали мороз до -5 °C, западный ветер со скоростью 22 м/с, густой туман и обледенение.

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