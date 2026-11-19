19 listopada w wysokogórskich rejonach Karpat nastąpiło gwałtowne pogorszenie warunków pogodowych. Na szczycie Pip Ivan Czarnohorski porywy zachodniego wiatru osiągają prędkość 28 m/s, widoczność ogranicza gęsta mgła, a temperatura powietrza spadła do -3 °C. Z powodu wysokiej wilgotności dochodzi również do oblodzenia.

Według informacji służb ratowniczych, o godz. 08:00 19 listopada na szczycie odnotowano burzową pogodę. Jest tam pochmurno, występuje mgła, a wiatr zachodni wieje z prędkością 28 metrów na sekundę.

Temperatura powietrza wynosi 3 stopnie poniżej zera.

Szczególne zagrożenie stanowi oblodzenie. Z powodu połączenia ujemnej temperatury i wysokiej wilgotności na wysokich wysokościach tworzy się lód.

Ratownicy ostrzegają przed znacznym pogorszeniem warunków pogodowych na górze Pip Ivan Czarnohorski. Na szczycie ogłoszono ostrzeżenie burzowe.

Informację tę przekazali ratownicy górscy z regionu Przykarpacia na Facebooku.

Rankiem 17 listopada w wysokich partiach Karpat warunki pogodowe gwałtownie się pogorszyły. Na szczycie Pip Ivan odnotowano gęstą mgłę, silny wiatr, mróz i oblodzenie powierzchni.

17 listopada na szczycie Pip Ivan odnotowano mróz do -5°C, zachodni wiatr o prędkości 22 m/s, gęstą mgłę oraz oblodzenie.

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