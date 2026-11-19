На портале государственных услуг «Дия» появилась возможность подачи онлайн-заявления на получение пособия по программе «еЯсла». Воспользоваться услугой могут женщины, которые после достижения ребенком одного года вернулись на работу на полный рабочий день.

«Отныне женщины, вернувшиеся на работу на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился год, могут подать заявление на пособие «єЯсла» онлайн — через портал «Дія», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что 16 ноября начали бета-тестирование новой услуги. К нему присоединились около 200 женщин. Тестирование завершилось успешно, поэтому теперь оформить пособие онлайн могут все, кто соответствует условиям программы.

В то же время в Минсоцполитики обратили внимание на особенности проверки информации о трудоустройстве. Если женщина недавно вернулась на работу, соответствующие сведения могут еще не отображаться в Реестре застрахованных лиц.

Это связано со сроками подачи отчетности: работодатели отчитываются за предыдущий месяц до 20 числа текущего месяца, а начиная с 25 числа эти данные используются для автоматической проверки при подаче заявления на пособие «еЯсла».

Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины в Facebook.

Недавно в мобильном приложении «Дия» появилась новая услуга для ветеранов. Пользователи могут быстро заказать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны через новый раздел «Ветеран Pro».

В «Дии» запустили опцию онлайн-увольнения с работы на временно оккупированных территориях.

В приложении «Дия» запустили ИИ-агента для получения документов и оплаты штрафов.

Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

В «Дии» запустили оформление выплат беременным и пособий на ребенка до года.

Читай нас в