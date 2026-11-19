在公共服务门户网站“迪亚”（Дія）上，现已开通通过“єЯсла”计划在线申请补助的功能。该服务适用于在孩子满一岁后重返全职工作的女性。

“从现在起，在孩子满一岁后恢复全职工作的女性，可通过‘迪亚’门户网站在线提交‘耶亚斯拉’补助金申请，”公告中写道。

该部指出，11月16日已启动该新服务的beta测试，约有200名女性参与其中。测试已圆满结束，因此现在所有符合该计划条件的人士均可在线申请补助。

与此同时，社会政策部特别提醒了关于就业信息核查的注意事项。如果女性最近才重返工作岗位，相关信息可能尚未在参保人员登记册中显示。

这与报表提交时限有关：雇主需在当月20日前提交上个月的报表，而从25日起，这些数据将用于在提交“єЯсла”补助金申请时进行自动核验。

乌克兰社会政策、家庭与团结部在Facebook上发布了这一消息。

近日，移动应用程序“迪亚”推出了一项面向退伍军人的新服务。用户可通过新设立的“退伍军人Pro”栏目，快速申请获取《统一国家战争退伍军人登记册》的摘录。

“迪亚”应用还推出了在临时被占领土上在线办理离职手续的功能。

“迪亚”应用还推出了用于办理文件和缴纳罚款的AI助手。

值得一提的是，“迪亚”已实现员工合同续签的自动化处理。

“Dii”应用已开通孕妇津贴及一岁以下儿童补助金的申领服务。

关注我们在