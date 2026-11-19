Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил о готовности пройти проверку на полиграфе, чтобы подтвердить свои слова относительно уголовного дела, возбужденного против него.

Он также призвал к такой проверке директора НАБУ Семена Кривоноса и руководителя САП Александра Клименко.

Дука утверждает, что дело против него сфабриковано и связано с его профессиональной деятельностью — в частности, с расследованиями возможных коррупционных нарушений среди сотрудников антикоррупционных органов.

Генерал подчеркнул, что не считает ситуацию конфликтом между СБУ и НАБУ как учреждениями, а связывает её с конкретными должностными лицами. Также он заявил о готовности публично отвечать на вопросы во время заседаний парламентской ВСК.

Источник: Сергей Дука / Telegram.

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Напомним, генерал Сергей Дука появился на заседании и отвечал на определенные вопросы. В частности, во время заседания Дука заявил, что смотрел интервью с «Мексиканцем», однако лично с ним не знаком.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров. Задержание произошло в рамках разоблачения преступной организации по операции «Карфаген», участники которой систематически давали взятки высокопоставленным сотрудникам правоохранительных органов за беспрепятственную деятельность мошеннических колл-центров.

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