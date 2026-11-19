Generał dywizji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Serhij Duka oświadczył, że jest gotów poddać się badaniu poligraficznemu, aby potwierdzić swoje słowa dotyczące postępowania karnego prowadzonego przeciwko niemu.

Wezwał również do poddania się takiej kontroli dyrektora NABU Semiona Krywonosa oraz szefa SAP Oleksandra Klymenka.

Duka twierdzi, że sprawa przeciwko niemu została sfabrykowana i wiąże się z jego działalnością zawodową – w szczególności z dochodzeniami w sprawie ewentualnych nadużyć korupcyjnych wśród pracowników organów antykorupcyjnych.

Generał podkreślił, że nie uważa tej sytuacji za konflikt między SBU a NABU jako instytucjami, lecz wiąże ją z konkretnymi urzędnikami. Zadeklarował również gotowość do publicznego odpowiadania na pytania podczas posiedzeń parlamentarnej komisji śledczej.

Źródło: Serhij Duka / Telegram.

Wideo: Generał Duka stwierdził, że NABU wywiera presję na polityczne kierownictwo państwa.

Przypomnijmy, że generał Serhij Duka pojawił się na posiedzeniu i odpowiadał na niektóre pytania. W szczególności podczas posiedzenia Duka oświadczył, że oglądał wywiad z „Meksykaninem”, jednak osobiście go nie zna.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center. Zatrzymanie miało miejsce w ramach operacji „Kartagina”, której celem było rozbicie organizacji przestępczej, której członkowie systematycznie wręczali łapówki wysokim rangą funkcjonariuszom organów ścigania w zamian za swobodną działalność oszukańczych call center.

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