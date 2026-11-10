W obwodzie czerniowickim odnotowano trzęsienie ziemi o sile 2,2 w skali Richtera

We wtorek, 10 listopada, o godz. 09:29 w obwodzie czerniowickim miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 2,2 w skali Richtera. Poinformowali o tym specjaliści z Głównego Centrum Kontroli Specjalnej.

Źródło wstrząsów znajdowało się na głębokości dwóch kilometrów. Zgodnie z klasyfikacją to zdarzenie sejsmiczne zalicza się do niewyczuwalnych, dlatego nie stanowiło zagrożenia dla ludności ani infrastruktury regionu.

Źródło: Główny Centrum Kontroli Specjalnej.

W nocy z 9 na 10 listopada mieszkańcy Kijowa, Żytomierza, Dniepru i Winnicy skarżyli się na silne wibracje i głośne odgłosy przypominające wybuchy lub trzęsienie ziemi. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia aktywności sejsmicznej, a przyczyny tego niezwykłego zjawiska są badane.

Wcześniej w obwodzie poltawskim miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,2.

W Zakarpaciu odnotowano trzęsienie ziemi o sile 2,1 .

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