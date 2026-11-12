Szpital, w którym Iryna Fedyszyn straciła córkę, poinformował o zmianach kadrowych

W szpitalu św. Anny we Lwowie, gdzie piosenkarka Iryna Fedyszyn straciła córkę Weronikę w 35. tygodniu ciąży, poinformowano o zmianach kadrowych i zmianach w funkcjonowaniu placówki w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

W szczególności lekarka, która badała artystkę w domu przed hospitalizacją, nie pracuje już w tej placówce. Jednocześnie lekarka, która prowadziła ciążę piosenkarki, nie jest obecnie angażowana w opiekę nad pacjentami.

O wynikach kontroli i dalszych krokach administracja placówki poinformowała na Instagramie. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak mąż artystki, Witalij Czownik, publicznie podał nazwiska lekarzy, do których rodzina zwróciła się w dniu tragedii, oraz opowiedział o wykrytych przez Ministerstwo Zdrowia naruszeniach.

W szpitalu po raz kolejny wyrażono współczucie rodzinie i przyznano, że żadne decyzje zarządcze ani kontrole nie zrekompensują utraty dziecka. Jednocześnie zgodzono się tam z koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówki i poinformowano o konkretnych decyzjach podjętych na podstawie wyników kontroli ministerialnej oraz wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

„Z lekarzem, który badał Irynę w domu przed hospitalizacją, rozwiązano stosunek pracy. Nie znosi to jednak konieczności fachowej oceny jej działań. Lekarka, która prowadziła ciążę Iryny, nie jest obecnie zaangażowana w udzielanie pomocy medycznej pacjentom. Trwa kontrola okoliczności tej tragedii, a na jej podstawie zostaną podjęte i wdrożone decyzje zarządcze” – zaznaczono w klinice.

Kontrola Ministerstwa Zdrowia w szpitalu we Lwowie wykazała siedem naruszeń po tragedii z udziałem Iryny Fedyszyn.

Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.

Oprócz decyzji kadrowych placówka medyczna poinformowała o zmianach organizacyjnych. W szczególności zatrudniono dodatkowych specjalistów, którzy będą zapewniać całodobową diagnostykę ultrasonograficzną. Usunięto również część niedociągnięć, których nie wymieniono.

Obecnie administracja „sprawdza procedury udzielania pomocy doraźnej oraz ścieżki opieki nad pacjentkami”. W szczególności planuje się zorganizowanie dodatkowych szkoleń dla personelu medycznego, zwłaszcza w zakresie rozpoznawania stanów krytycznych, przestrzegania protokołów medycznych oraz współpracy między służbami.

„Planujemy zaangażować niezależnych specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii w celu usprawnienia pracy szpitala. Wszystkie uwagi nadzoru państwowego Ministerstwa Zdrowia musimy usunąć w wyznaczonych terminach. Poprawione zostaną również warunki pobytu w szpitalu oraz zaopatrzenie materialno-techniczne. Będziemy o tym informować” – dodali przedstawiciele szpitala.

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