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Szpital, w którym Iryna Fedyszyn straciła córkę, poinformował o zmianach kadrowych

UA NEWS 12 listopada 2026 10:55
Szpital, w którym Iryna Fedyszyn straciła córkę, poinformował o zmianach kadrowych

W szpitalu św. Anny we Lwowie, gdzie piosenkarka Iryna Fedyszyn straciła córkę Weronikę w 35. tygodniu ciąży, poinformowano o zmianach kadrowych i zmianach w funkcjonowaniu placówki w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia.

W szczególności lekarka, która badała artystkę w domu przed hospitalizacją, nie pracuje już w tej placówce. Jednocześnie lekarka, która prowadziła ciążę piosenkarki, nie jest obecnie angażowana w opiekę nad pacjentami.

O wynikach kontroli i dalszych krokach administracja placówki poinformowała na Instagramie. Oświadczenie pojawiło się po tym, jak mąż artystki, Witalij Czownik, publicznie podał nazwiska lekarzy, do których rodzina zwróciła się w dniu tragedii, oraz opowiedział o wykrytych przez Ministerstwo Zdrowia naruszeniach.

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W szpitalu po raz kolejny wyrażono współczucie rodzinie i przyznano, że żadne decyzje zarządcze ani kontrole nie zrekompensują utraty dziecka. Jednocześnie zgodzono się tam z koniecznością wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu placówki i poinformowano o konkretnych decyzjach podjętych na podstawie wyników kontroli ministerialnej oraz wewnętrznego postępowania wyjaśniającego.

„Z lekarzem, który badał Irynę w domu przed hospitalizacją, rozwiązano stosunek pracy. Nie znosi to jednak konieczności fachowej oceny jej działań. Lekarka, która prowadziła ciążę Iryny, nie jest obecnie zaangażowana w udzielanie pomocy medycznej pacjentom. Trwa kontrola okoliczności tej tragedii, a na jej podstawie zostaną podjęte i wdrożone decyzje zarządcze” – zaznaczono w klinice.

Kontrola Ministerstwa Zdrowia w szpitalu we Lwowie wykazała siedem naruszeń po tragedii z udziałem Iryny Fedyszyn.

Ukraińska piosenkarka Iryna Fedyszyn po raz pierwszy szczegółowo opowiedziała o tragedii, której doświadczyła w czasie ciąży.

 

Oprócz decyzji kadrowych placówka medyczna poinformowała o zmianach organizacyjnych. W szczególności zatrudniono dodatkowych specjalistów, którzy będą zapewniać całodobową diagnostykę ultrasonograficzną. Usunięto również część niedociągnięć, których nie wymieniono.

Лікарня, де Ірина Федишин втратила дочку, відреагувала на ''викриття'' чоловіка співачки та зауваження МОЗ: що змінилося

Obecnie administracja „sprawdza procedury udzielania pomocy doraźnej oraz ścieżki opieki nad pacjentkami”. W szczególności planuje się zorganizowanie dodatkowych szkoleń dla personelu medycznego, zwłaszcza w zakresie rozpoznawania stanów krytycznych, przestrzegania protokołów medycznych oraz współpracy między służbami.

„Planujemy zaangażować niezależnych specjalistów z zakresu położnictwa i ginekologii w celu usprawnienia pracy szpitala. Wszystkie uwagi nadzoru państwowego Ministerstwa Zdrowia musimy usunąć w wyznaczonych terminach. Poprawione zostaną również warunki pobytu w szpitalu oraz zaopatrzenie materialno-techniczne. Będziemy o tym informować” – dodali przedstawiciele szpitala.

 

 

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