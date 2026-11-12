W dniu 12 listopada Najwyższy Sąd Antykorupcyjny wyznaczył środek zabezpieczający wobec przewodniczącego Sądu Rejonowego w Tarutynowie w obwodzie odeskim, który jest podejrzany o uzyskanie nielegalnej korzyści.

Sąd częściowo uwzględnił wniosek NABU i SAP i ustalił kaucję w wysokości 266 240 hrywien.

W przypadku wpłacenia kaucji na podejrzanego zostaną nałożone szereg obowiązków procesowych. Zarzuca mu się popełnienie przestępstwa na podstawie części 3 art. 368 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: WAKS

NABU i SAP we współpracy z Wydziałem Dochodzeń Strategicznych w obwodzie odeskim Policji Narodowej poinformowały o postawieniu zarzutów przewodniczącemu jednego z sądów rejonowych w obwodzie odeskim w związku z uzyskaniem nielegalnej korzyści.

Tymczasem Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zawiesiła sędziego Pelycha, którego podejrzewa się o przyjęcie łapówki w postaci „cukierków”.

Prokuratorzy z Biura Prokuratora Generalnego postawili zarzuty zastępcy dyrektora instytucji komunalnej „Park Kultury i Wypoczynku „Hydropark”, którego podejrzewa się o przyjęcie 1,5 mln hrywien nielegalnej korzyści w zamian za przyznanie prawa do organizowania imprez na terenie parku.

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