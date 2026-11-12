ВАКС назначил залог председателю Тарутинского райсуда по делу о взяточничестве

12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении председателя Тарутинского районного суда Одесской области, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

Суд частично удовлетворил ходатайство НАБУ и САП и определил залог в размере 266 240 гривен.

В случае её внесения на подозреваемого будут возложены ряд процессуальных обязанностей. Ему инкриминируется правонарушение по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник: ВАКС

НАБУ и САП совместно с Управлением стратегических расследований в Одесской области Нацполиции сообщили о подозрении председателю одного из районных судов Одесской области в получении неправомерной выгоды.

Между тем Высший совет правосудия отстранил от должности судью Пелиха, которого подозревают в получении взятки в виде «конфет».

Прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении заместителю директора коммунального учреждения «Парк культуры и отдыха «Гидропарк», которого подозревают в получении 1,5 млн грн неправомерной выгоды за предоставление права проводить мероприятия на территории парка.

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