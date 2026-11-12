伊琳娜·费迪申失去女儿的那家医院宣布了人事变动

位于利沃夫的圣安娜医院——歌手伊琳娜·费迪申曾在该院怀孕第35周时痛失女儿维罗妮卡——根据卫生部的检查结果，该院通报了人事调整及医疗工作方面的变动。

具体而言，那位在歌手入院前上门为其进行检查的医生已不再在该医院工作。与此同时，负责该歌手孕期随访的医生目前也被暂停参与患者诊疗工作。

该医疗机构的管理层在Instagram上公布了调查结果及后续措施。此前，这位女艺人的丈夫维塔利·乔夫尼克公开了悲剧发生当天家人曾求助的医生姓名，并透露了卫生部查出的违规行为。

医院再次向家属表示哀悼，并承认任何管理决策或调查都无法弥补失去孩子的痛苦。同时，院方认同有必要改进机构运作，并宣布了根据卫生部调查结果及内部审查做出的具体决定。

“已与在伊琳娜住院前上门为其进行检查的医生解除了劳动关系。但这并不免除对其行为进行专业评估的必要性。负责伊琳娜孕期随访的医生目前未参与对患者的医疗救治工作。 针对此次悲剧的具体情况，调查仍在进行中，将根据调查结果作出并落实相应的管理决策，”该诊所表示。

在伊琳娜·费迪申悲剧发生后，卫生部对利沃夫这家医院进行的调查发现了七项违规行为。

乌克兰歌手伊琳娜·费迪申首次详细讲述了她在怀孕期间经历的这场悲剧。

除人事调整外，该医疗机构还通报了组织架构方面的变动。具体而言，已增派专业人员确保全天候超声诊断服务。此外，还整改了部分未具体指出的问题。

目前，院方正在“核查急救流程及产妇转诊路径”。具体而言，计划为医护人员组织补充培训，内容包括危重状态识别、医疗规程遵守以及科室间协作等。

“我们计划邀请独立的妇产科专家参与改善医院工作。卫生部国家监督机构提出的所有意见，我们都必须在规定期限内予以整改。 此外，还将改善住院条件及后勤保障。我们将就此持续通报进展”，医院代表补充道。

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