Больница, в которой Ирина Федишин потеряла дочь, сообщила о кадровых изменениях

В больнице Святой Анны во Львове, где певица Ирина Федишин потеряла дочь Веронику на 35-й неделе беременности, сообщили о кадровых перестановках и изменениях в работе медицинского учреждения по итогам проверки Министерства здравоохранения.

В частности, врач, осматривавшая артистку на дому перед госпитализацией, больше не работает в медицинском учреждении. В то же время врач, ведавшая беременность певицы, пока не привлекается к оказанию помощи пациентам.

О результатах и дальнейших шагах администрация медицинского учреждения рассказала в Instagram. Заявление появилось после того, как супруг артистки Виталий Човник публично назвал имена врачей, к которым семья обращалась в день трагедии, и рассказал об обнаруженных Минздравом нарушениях.

В больнице в очередной раз выразили соболезнования семье и признали, что никакие управленческие решения или проверки не смогут компенсировать потерю ребенка. В то же время там согласились с необходимостью изменить работу учреждения и сообщили о конкретных решениях по результатам проверки министерства и внутреннего расследования.

«С врачом, которая осматривала Ирину на дому до госпитализации, расторгнуты трудовые отношения. Однако это не отменяет необходимости профессиональной оценки её действий. Врач, ведавшая беременность Ирины, в настоящее время не привлекается к оказанию медицинской помощи пациентам. Продолжается проверка обстоятельств данной трагедии, и по ее результатам будут вынесены и приняты управленческие решения», — отметили в клинике.

Проверка Минздрава в львовской больнице выявила семь нарушений после трагедии с Ириной Федишин.

Украинская певица Ирина Федишин впервые подробно рассказала о трагедии, которую пережила во время беременности.

Помимо кадровых решений, в медучреждении сообщили об организационных изменениях. В частности, привлекли дополнительных специалистов, которые будут обеспечивать круглосуточную УЗИ-диагностику. Также устранили часть недостатков, которые не назвали.

В настоящее время администрация «проверяет порядок оказания неотложной помощи и маршруты пациенток». В частности, для медицинского персонала планируется организовать дополнительное обучение, в том числе по распознаванию критических состояний, соблюдению медицинских протоколов и взаимодействию между службами.

«Планируем привлечь независимых специалистов по акушерству и гинекологии для улучшения работы больницы. Все замечания государственного надзора Минздрава должны быть устранены в установленные сроки. Также будут улучшены условия пребывания в больнице и материально-техническое обеспечение. Об этом мы будем информировать», – добавили представители больницы.

Читай нас в