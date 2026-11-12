Służba Państwowa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) zajęła pierwsze miejsce w rankingu zaufania Ukraińców, a wśród organizacji międzynarodowych na czele znajduje się UE

Najwyższy poziom zaufania wśród ukraińskich instytucji cieszy się Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych — ufa jej 96% obywateli. Wśród organizacji międzynarodowych na czele znajduje się Unia Europejska z wynikiem 59%. Jednocześnie zaufanie Ukraińców do NATO spadło do 44%.

Takie są wyniki sondażu przeprowadzonego przez firmę socjologiczną Rating Group w dniach 18–23 września na zlecenie Misji Konsultacyjnej Unii Europejskiej na Ukrainie. Wyniki badania przedstawiono 11 listopada.

Narodowej Gwardii Ukrainy ufa 83% ankietowanych, Służbie Bezpieczeństwa Ukrainy – 73%, Państwowej Służbie Granicznej – 62%, Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich – 56%, Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji – 55%, Państwowemu Biuru Śledczemu oraz Narodowemu Biuru Antykorupcyjnemu Ukrainy – po 53%. Zaufanie do Gwardii Narodowej wzrosło z 50% w 2021 roku do 83% i od 2024 roku stabilnie przekracza 80%.

Mniej niż 50% zaufania, ale więcej niż braku zaufania, cieszą się Ministerstwo Sprawiedliwości (49% wobec 39%, reszta nie potrafiła odpowiedzieć) oraz Biuro Bezpieczeństwa Gospodarczego (42% wobec 40%).

Ministerstwu Spraw Wewnętrznych Ukrainy ufa 45%, nie ufa 50%; Policji Narodowej ufa 42% ankietowanych, nie ufa 57%; Państwowej Służbie Celnej – 39% w porównaniu z 55%; a Narodowej Agencji ds. Zapobiegania Korupcji – 37% wobec 55%. Władzy sądowniczej ogólnie ufa 27% Ukraińców, nie ufa 70%, a Prokuraturze Generalnej – 19% wobec 76%. W porównaniu z rokiem 2025 zaufanie do Biura Prokuratora Generalnego spadło (z 28%), podobnie jak do policji (z 48%), podczas gdy zaufanie do NABU wzrosło z 48% do 52%.

Spośród instytucji międzynarodowych, po UE, największym zaufaniem cieszy się Międzynarodowy Fundusz Walutowy (56%). Mniej niż 50% zaufania, ale więcej niż braku zaufania, cieszy się Rada Europy (49% w porównaniu z 31%).

Z kolei NATO cieszy się zaufaniem 44% ankietowanych, a 50% nie ma do niego zaufania; ONZ cieszy się zaufaniem 43%, a 53% nie ma do niej zaufania; OBWE cieszy się zaufaniem 38%, a 43% nie ma do niej zaufania. Zaznaczono, że w porównaniu z rokiem 2025 zaufanie do NATO spadło (z 55% do 44%), do Rady Europy (z 53% do 49%) oraz do UE (z 63% do 59%).

Prawie dwie trzecie (63%) uważa, że Ukraina jest w stanie przeprowadzić reformy niezbędne do przystąpienia do UE. Tylko 6% spodziewa się przystąpienia w ciągu jednego–dwóch lat, najczęściej podawano termin od pięciu do dziesięciu lat (32%). Od marca 2022 r. odsetek osób spodziewających się przystąpienia w ciągu jednego–dwóch lat systematycznie maleje (z 61% do 6%), natomiast odsetek osób wskazujących okres od pięciu do dziesięciu lat rośnie (z 4% do 32%). 43% uważa, że UE jest zainteresowana przystąpieniem Ukrainy (w 2025 r. – 50%), podczas gdy 54% jest przekonanych, że nie jest zainteresowana.

Walka z korupcją pozostaje głównym priorytetem reform (78%), a 74% ankietowanych uważa, że obecne wysiłki władz są niewystarczające. Największe niezadowolenie budzą postępy właśnie w tej dziedzinie (83%) oraz reformy systemu sądownictwa i prokuratury (71%).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych z wykorzystaniem komputera (CATI) wśród 2000 respondentów w wieku 18 lat i starszych we wszystkich obwodach kontrolowanych przez rząd. Wyniki zostały zważone z wykorzystaniem aktualnych danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy. Próba jest reprezentatywna pod względem wieku, płci i typu miejscowości (błąd – nie więcej niż 2,2 punktu procentowego przy poziomie ufności 0,95).

Informacja ta pochodzi z odniesienia do wyników sondażu.

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