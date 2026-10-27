Zelenski omówił ze Stubbem i Støre kwestie deeskalacji oraz przygotowań do negocjacji
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gar Støre. Strony omówiły konieczność deeskalacji ze strony Rosji, ochronę ukraińskiego sektora energetycznego i infrastruktury, a także przygotowania do trójstronnego spotkania Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, zaplanowanego na listopad na szczeblu sztabów.
Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z przywódcami Finlandii i Norwegii po ich rozmowie z rosyjskim przywódcą. Kontakt ten był również kontynuacją dyskusji, które odbywały się w Oslo z udziałem przedstawicieli USA, Europy i NATO.
„Rozmawiałem z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Garem Støre w związku z wynikami ich dzisiejszej rozmowy telefonicznej z rosyjskim przywódcą oraz w ramach kontynuacji naszych rozmów w Oslo z przedstawicielami Ameryki, Europy i NATO” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych 27 października.
Prezydent podziękował partnerom za szczegółową relację oraz aktywne wsparcie ukraińskiej dyplomacji i wspólnych wysiłków na rzecz pokoju.
Według Zełenskiego Alexander Stubb i Jonas Gar Støre podkreślili wobec rosyjskich władz konieczność podjęcia konkretnych kroków w kierunku deeskalacji, w szczególności w odniesieniu do ukraińskiej energetyki i infrastruktury.
„Alex i Jonas jasno powiedzieli rosyjskiemu przywódcy, że potrzebne są konkretne działania na rzecz deeskalacji w odniesieniu do naszej energetyki i infrastruktury. Omówiono przygotowania do trójstronnego spotkania, które zaplanowano na listopad na szczeblu zespołów – ukraińskiego, amerykańskiego i rosyjskiego” – poinformował głowa państwa.
Podczas rozmowy strony omówiły również przygotowania do przyszłego trójstronnego spotkania z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Według Wołodymyra Zełenskiego spotkanie to zaplanowano na listopad.
Prezydent osobno podkreślił rolę Finlandii i Norwegii w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, ponieważ oba kraje graniczą z Rosją.
„Finlandia i Norwegia, jako kraje graniczące z Rosją, są szczególnie zainteresowane właściwymi i niezawodnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa” – zauważył Zełenski.
Ponadto uczestnicy rozmowy omówili możliwe formy współpracy Ukrainy z partnerami europejskimi. Mogą one okazać się przydatne dla dalszego wspierania wysiłków dyplomatycznych, wzmocnienia ukraińskiej obrony oraz zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa.
„Musi zapanować pokój, konieczna jest deeskalacja, a Rosja musi zaprzestać przedłużania wojny. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy!” – podsumował prezydent Ukrainy.
Informację tę podano w oświadczeniu głowy państwa.
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem po ich rozmowach z Władimirem Putinem. Poinformowało o tym Biuro Prezydenta Ukrainy.
Przypomnijmy, że Sybiga wyjaśnił, dlaczego poważne rozmowy z Rosją są na razie niemożliwe.
Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.
Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.
Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.