Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Gar Støre. Strony omówiły konieczność deeskalacji ze strony Rosji, ochronę ukraińskiego sektora energetycznego i infrastruktury, a także przygotowania do trójstronnego spotkania Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Rosji, zaplanowanego na listopad na szczeblu sztabów.

Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał z przywódcami Finlandii i Norwegii po ich rozmowie z rosyjskim przywódcą. Kontakt ten był również kontynuacją dyskusji, które odbywały się w Oslo z udziałem przedstawicieli USA, Europy i NATO.

„Rozmawiałem z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem i premierem Norwegii Jonasem Garem Støre w związku z wynikami ich dzisiejszej rozmowy telefonicznej z rosyjskim przywódcą oraz w ramach kontynuacji naszych rozmów w Oslo z przedstawicielami Ameryki, Europy i NATO” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych 27 października.

Prezydent podziękował partnerom za szczegółową relację oraz aktywne wsparcie ukraińskiej dyplomacji i wspólnych wysiłków na rzecz pokoju.

Według Zełenskiego Alexander Stubb i Jonas Gar Støre podkreślili wobec rosyjskich władz konieczność podjęcia konkretnych kroków w kierunku deeskalacji, w szczególności w odniesieniu do ukraińskiej energetyki i infrastruktury.

„Alex i Jonas jasno powiedzieli rosyjskiemu przywódcy, że potrzebne są konkretne działania na rzecz deeskalacji w odniesieniu do naszej energetyki i infrastruktury. Omówiono przygotowania do trójstronnego spotkania, które zaplanowano na listopad na szczeblu zespołów – ukraińskiego, amerykańskiego i rosyjskiego” – poinformował głowa państwa.

Podczas rozmowy strony omówiły również przygotowania do przyszłego trójstronnego spotkania z udziałem delegacji ukraińskiej, amerykańskiej i rosyjskiej. Według Wołodymyra Zełenskiego spotkanie to zaplanowano na listopad.

Prezydent osobno podkreślił rolę Finlandii i Norwegii w kwestiach bezpieczeństwa europejskiego, ponieważ oba kraje graniczą z Rosją.

„Finlandia i Norwegia, jako kraje graniczące z Rosją, są szczególnie zainteresowane właściwymi i niezawodnymi rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa” – zauważył Zełenski.

Ponadto uczestnicy rozmowy omówili możliwe formy współpracy Ukrainy z partnerami europejskimi. Mogą one okazać się przydatne dla dalszego wspierania wysiłków dyplomatycznych, wzmocnienia ukraińskiej obrony oraz zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa.

„Musi zapanować pokój, konieczna jest deeskalacja, a Rosja musi zaprzestać przedłużania wojny. Dziękuję wszystkim, którzy są po stronie Ukrainy!” – podsumował prezydent Ukrainy.

Informację tę podano w oświadczeniu głowy państwa.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przeprowadził rozmowę z prezydentem Finlandii Aleksandrem Stubbem oraz premierem Norwegii Jonasem Garem Sterem po ich rozmowach z Władimirem Putinem. Poinformowało o tym Biuro Prezydenta Ukrainy.

Przypomnijmy, że Sybiga wyjaśnił, dlaczego poważne rozmowy z Rosją są na razie niemożliwe.

Wcześniej Zełenski ocenił perspektywy nowych rozmów pokojowych z Rosją.

Wcześniej doradca rosyjskiego dyktatora Jurij Uszakow oświadczył, że rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie planuje się przeprowadzić w pierwszej połowie listopada w Abu Zabi w formacie trójstronnym z udziałem Ukrainy, USA i Rosji.

Uszakow oświadczył również, że Rosja, USA i Chiny rozpoczęły przygotowania do trójstronnego spotkania Władimira Putina, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga. Według słów doradcy Putina Moskwa, Waszyngton i Pekin są rzekomo już gotowe do jego przeprowadzenia.

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