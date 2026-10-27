乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与芬兰总统亚历山大·斯图布以及挪威首相约纳斯·哈尔·斯托雷举行了会谈。 双方讨论了俄罗斯需要缓和局势、保护乌克兰能源和基础设施，以及筹备定于11月举行的乌克兰、美国和俄罗斯三方指挥层级会议。

弗拉基米尔·泽连斯基表示，他在芬兰和挪威领导人与俄罗斯领导人通话后，与他们进行了交流。此次接触也是此前在奥斯陆举行的、有美国、欧洲和北约代表参与的讨论的延续。

“我与芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·加尔·斯托雷进行了交谈，讨论了他们今天与俄罗斯领导人通话的结果，并延续了我们在奥斯陆与美国、 欧洲及北约代表在奥斯陆进行的讨论，我与他们进行了交谈，”泽连斯基于10月27日在社交媒体上写道。

总统感谢合作伙伴提供的详细简报，以及对乌克兰外交和共同和平努力的积极支持。

据泽连斯基称，亚历山大·斯图布和约纳斯·加尔·斯托雷向俄罗斯领导层强调，必须采取切实措施以缓和局势，特别是涉及乌克兰能源和基础设施的问题。

“亚历克斯和约纳斯向俄罗斯领导人明确表示，需要就我们的能源和基础设施问题采取切实的缓和措施。 双方还讨论了定于11月举行的乌克兰、美国和俄罗斯三方团队级会议的筹备工作，”这位国家元首表示。

在会谈中，双方还讨论了即将举行的由乌克兰、美国和俄罗斯代表团参加的三方会议的筹备工作。据弗拉基米尔·泽连斯基称，该会议定于11月举行。

总统特别强调了芬兰和挪威在欧洲安全问题上的作用，因为这两个国家都与俄罗斯接壤。

“作为与俄罗斯接壤的国家，芬兰和挪威对正确且可靠的安全解决方案有着特殊的关注，”泽连斯基指出。

此外，双方还讨论了乌克兰与欧洲伙伴开展合作的可能形式。这些形式有助于进一步支持外交努力、加强乌克兰国防能力并保障共同安全。

“必须实现和平，需要缓和局势，俄罗斯拖延战争的行为必须停止。感谢所有与乌克兰站在一起的人！”乌克兰总统总结道。

这一消息载于国家元首的声明中。

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在芬兰总统亚历山大·斯图布和挪威首相约纳斯·哈尔·斯特雷与弗拉基米尔·普京举行会谈后，与他们进行了交谈。乌克兰总统办公室通报了这一消息。

需要指出的是，西比加此前曾解释过为何目前尚无法与俄罗斯进行实质性谈判。

此前，泽连斯基曾评估了与俄罗斯开展新一轮和平谈判的前景。

在此之前，俄罗斯独裁者的助手尤里·乌沙科夫表示，计划于11月上半月在阿布扎比举行三方会谈，由乌克兰、美国和俄罗斯共同参与，以解决乌克兰战争问题。

乌沙科夫还表示，俄罗斯、美国和中国已开始筹备弗拉基米尔·普京、唐纳德·特朗普和习近平的三方会晤。据普京的助手称，莫斯科、华盛顿和北京据称已做好举行此次会晤的准备。

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