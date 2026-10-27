Зеленский обсудил со Стуббом и Стьоре вопросы деэскалации и подготовки к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Стороны обсудили необходимость деэскалации со стороны России, защиту украинской энергетики и инфраструктуры, а также подготовку трехсторонней встречи Украины, США и России, запланированной на ноябрь на уровне команд.

Владимир Зеленский рассказал, что пообщался с лидерами Финляндии и Норвегии после их беседы с российским руководством. Также контакт состоялся в продолжение дискуссий, которые проходили в Осло с участием представителей США, Европы и НАТО.

«Говорил с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре по итогам их сегодняшнего разговора с российским руководством и в продолжение наших дискуссий в Осло с представителями Америки, Европы и НАТО», — написал Зеленский в соцсетях 27 октября.

Президент поблагодарил партнеров за подробный брифинг и активную поддержку украинской дипломатии и совместных мирных усилий.

По словам Зеленского, Александр Стубб и Йонас Гар Стьоре подчеркнули российскому руководству необходимость реальных шагов по деэскалации, в частности в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

«Алекс и Йонас четко заявили российскому руководству о том, что необходимы реальные шаги по деэскалации в отношении нашей энергетики и инфраструктуры. Обсудили подготовку трехсторонней встречи, которая запланирована на ноябрь на уровне команд — украинской, американской и российской», — сообщил глава государства.

В ходе беседы стороны также обсудили подготовку к предстоящей трехсторонней встрече с участием украинской, американской и российской команд. По словам Владимира Зеленского, она запланирована на ноябрь.

Президент отдельно подчеркнул роль Финляндии и Норвегии в вопросах европейской безопасности, ведь обе страны имеют общую границу с Россией.

«Финляндия и Норвегия, как страны, граничащие с Россией, особенно заинтересованы в правильных и надежных решениях в сфере безопасности», — отметил Зеленский.

Кроме того, участники беседы обсудили возможные форматы взаимодействия Украины с европейскими партнерами. Они могут быть полезны для дальнейшей поддержки дипломатических усилий, укрепления украинной обороны и обеспечения общей безопасности.

«Должен наступить мир, необходима деэскалация, и затягивание войны со стороны России должно прекратиться. Спасибо всем, кто с Украиной!» — подытожил Президент Украины.

Об этом сообщается в заявлении главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере после их переговоров с Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Напомним, Сибига объяснил, почему серьёзные переговоры с Россией пока невозможны.

Ранее Зеленский оценил перспективы новых мирных переговоров с Россией.

До этого помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что переговоры по урегулированию войны в Украине планируется провести в первой половине ноября в Абу-Даби в трехстороннем формате с участием Украины, США и России.

Также Ушаков заявил, что Россия, США и Китай начали готовить трехстороннюю встречу Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. По словам помощника Путина, Москва, Вашингтон и Пекин якобы уже готовы к ее проведению.

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