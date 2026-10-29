Ministerstwo Zdrowia Ukrainy rozważa możliwość podwyższenia minimalnego wynagrodzenia lekarzy do 30 tys. hrywien, a pielęgniarek i pielęgniarzy – do 20 tys. hrywien. Jednocześnie kwoty te nie zostały jeszcze zatwierdzone, a terminy podwyżek będą zależały od dostępnych środków finansowych oraz decyzji rządu.

Ministerstwo Zdrowia uznaje podwyżkę wynagrodzeń pracowników służby zdrowia oraz utrzymanie potencjału kadrowego systemu opieki zdrowotnej za priorytety podczas przygotowywania programu gwarancji medycznych na rok 2027.

Ministerstwo opracowuje zmiany do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2023 r. nr 28, które reguluje minimalne stawki wynagrodzenia pracowników państwowych i komunalnych placówek służby zdrowia.

Zgodnie z planem Ministerstwa Zdrowia proponuje się ustalenie minimalnego wynagrodzenia na następującym poziomie:

30 tysięcy hrywien — dla lekarzy, farmaceutów i innych specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej;

dla lekarzy, farmaceutów i innych specjalistów w dziedzinie opieki zdrowotnej; 20 tysięcy hrywien — dla średniego personelu medycznego, w szczególności pielęgniarek i pielęgniarzy.

Kwoty te dotyczą planowanych zmian minimalnych poziomów wynagrodzeń. Ministerstwo Zdrowia nie podało jeszcze ostatecznych warunków ich wprowadzenia.

Ministerstwo Zdrowia uznaje wynagrodzenia za kluczowy priorytet przy podziale dodatkowych środków w ramach programu gwarancji medycznych na rok 2027.

Jednocześnie możliwość podwyżki będzie zależała od środków finansowych przewidzianych w projekcie budżetu państwa Ukrainy na rok 2027.

Ostateczne wysokości minimalnego wynagrodzenia, warunki i terminy wprowadzenia zmian zostaną określone po zatwierdzeniu środków budżetowych na rok 2027 oraz podjęciu odpowiednich decyzji przez Radę Ministrów.

Źródło: RBC-Ukraina

Wcześniej Rada Najwyższa odrzuciła ograniczenia wynagrodzeń urzędników państwowych.

W tym kontekście poseł Żelezniak zaproponował podwyższenie wynagrodzeń posłów zamiast wynagrodzeń wojskowych.

Jednocześnie komisja budżetowa Rady Najwyższej poparła podwyżkę wynagrodzeń dla wojskowych.

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