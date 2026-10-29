卫生部正在研究2027年提高医务人员最低工资的问题

乌克兰卫生部正在考虑将医生最低工资提高至3万格里夫纳，将护士和护理员的最低工资提高至2万格里夫纳。 不过，这些数额尚未获得批准，具体上调时间将取决于现有资金情况及政府的决策。

在制定2027年医疗保障计划的过程中，卫生部将提高医务人员薪酬及保留卫生系统人才储备列为优先事项。

该部正在起草对2023年1月13日第28号内阁决议的修订草案，该决议规范了国有及市政医疗机构工作人员的最低薪酬标准。

根据卫生部的计划，拟将最低薪酬标准设定为：

3万格里夫纳——适用于医生、药剂师及其他医疗卫生领域专业人员；

2万格里夫纳——适用于中级医疗人员，特别是护士和男护士。

上述金额涉及对最低薪酬标准的拟议调整。卫生部目前尚未公布实施的最终条件。

卫生部将薪酬列为2027年医疗保障计划内分配额外资金的关键优先事项。

同时，是否能够提高薪酬将取决于《2027年乌克兰国家预算草案》中预留的财政资源。

最低工资的最终数额、调整条件及实施时间，将在2027年预算拨款获得批准且内阁通过相关决议后确定。

来源：RBC-乌克兰

此前，乌克兰最高拉达否决了对公务员薪资的限制。

在此背景下，议员杰列兹尼亚克提议提高议员的薪资，而非军人的薪资。

与此同时，最高拉达预算委员会支持提高军人薪资。

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