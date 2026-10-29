W obwodzie rówieńskim odbędzie się proces mężczyzn, którzy nielegalnie pozyskali bursztyn na terenie rezerwatu

W obwodzie rówieńskim skierowano do sądu akty oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom podejrzanym o nielegalny obrót bursztynem. U jednego z nich funkcjonariusze organów ścigania znaleźli ponad 19 kg bursztynu o wartości około 370 tysięcy hrywien, a drugiego oskarżono o nielegalne wydobywanie bursztynu na terenie rezerwatu przyrody w Równie.

Prokuratorzy z prokuratury okręgowej w Sarnej skierowali do sądu akty oskarżenia przeciwko dwóm mieszkańcom obwodu rówieńskiego. Zarzuca się im nielegalne wydobywanie, nabywanie, przechowywanie i przewożenie bursztynu, którego legalne pochodzenie nie zostało potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

W jednym z przypadków funkcjonariusze organów ścigania wykryli ponad 19 kg bursztynu o różnej wielkości podczas kontroli samochodu marki Opel Combo.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa 30-letni mieszkaniec rejonu Waraski przewoził kamienie w specjalnie przygotowanych schowkach w bagażniku oraz w kabinie samochodu.

Zgodnie z wynikami ekspertyzy gemmologicznej wartość skonfiskowanego bursztynu wynosi około 370 tysięcy hrywien. Mężczyzna nie posiadał dokumentów potwierdzających legalność jego pochodzenia.

Drugi oskarżony, 36-letni mieszkaniec rejonu Riwnińskiego, jest podejrzany o nielegalne wydobywanie bursztynu na terenie rezerwatu przyrody.

Z danych śledztwa wynika, że mężczyzna wraz z nieznanymi osobami zajmował się nielegalnym wydobyciem bursztynu w lesie rezerwatu przyrody w Równie, w granicach administracyjnych gminy Starosilska w powiecie sarneńskim.

Prokuratura podkreśla, że wykorzystywanie obszarów chronionych do nielegalnego wydobywania bursztynu narusza przepisy dotyczące ochrony środowiska i stanowi zagrożenie dla zachowania unikalnych kompleksów przyrodniczych.

Działania obu mężczyzn zakwalifikowano na podstawie części 2 artykułu 240-1 Kodeksu karnego Ukrainy – nielegalne operacje związane z bursztynem, popełnione na znaczny skalę lub na terenie funduszu rezerwatów przyrody.

Według informacji prokuratury obaj oskarżeni przyznają się do winy w zarzucanych im przestępstwach. W przypadku udowodnienia winy grozi im do siedmiu lat pozbawienia wolności wraz z konfiskatą mienia.

Śledztwo przedprocesowe prowadzili śledczy Wydziału Śledczego nr 2 Komendy Rejonowej Policji w Sarny w Głównym Zarządzie Policji w obwodzie rówieńskim przy wsparciu operacyjnym Służby Operacyjno-Śledczej Wydziału Śledczego nr 2 Komendy Rejonowej Policji w Sarny w Głównym Zarządzie Policji w obwodzie rówieńskim.

W prokuraturze zaznaczono, że będą kontynuowane działania mające na celu powstrzymanie nielegalnego wydobycia bursztynu oraz pociągnięcie winnych do odpowiedzialności, w szczególności w przypadkach wykroczeń na terenach funduszu rezerwatów przyrody.

Informację tę podała prokuratura obwodu rówieńskiego.

Wcześniej organy ścigania postawiły zarzuty czterem uczestnikom procederu nielegalnego eksportu ponad 4,7 tony ukraińskiego bursztynu. Kamienie wywożono za granicę pod pozorem bursztynu z Litwy.

Sąd Miejsko-Rejonowy w Chmielnickim zatwierdził ugody w sprawie przyznania się do winy czterech członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy zorganizowali kanał nielegalnego wywozu bursztynu do Turcji.

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