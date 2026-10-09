З України незаконно вивезли понад 4,7 тонни бурштину під виглядом литовського

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам схеми незаконного експорту понад 4,7 тонни українського бурштину. Каміння вивозили за кордон під виглядом бурштину з Литви.

Зазначається, що підозрювані для створення документального підтвердження нібито законного походження бурштину використовували компанії, зареєстровані в Україні і Литві.

«У квітні 2026 року з Литви до України ввезли 5,9 тонни переважно дрібного бурштину – каміння, пилу та піску фракцією до 2 грамів. Водночас у документах зазначалися значно ширші фракції до 1000 грамів. За даними слідства, під час митного оформлення використовувалися також висновки гемологічних досліджень, підготовлені без фактичного дослідження каміння на підставі документів, переданих експерту через месенджер», - ідеться в повідомленні.

Слідство встановило обставини, які можуть свідчити про фіктивність такого імпорту. Зокрема водії, які, згідно з документами, перевозили бурштин із Литви, та директор литовської компанії-імпортера фактично там не перебували. Українська компанія також не здійснювала оплату за договором поставки.

За версією слідства, імпорт дрібного бурштину використовувався для створення документів, які надалі давали змогу видавати незаконно видобутий в Україні бурштин за товар іноземного походження.

За інформацією ОГП, у кількох областях України були облаштовані склади, куди надходив бурштин великих фракцій без документів про законне походження. Там каміння сортували, зважували, фасували й готували на експорт.

«У квітні-червні 2026 року під час оформлення кількох партій на експорт до митних органів подавали документи, у яких країною походження бурштину зазначалася Литва. Фактично за кордон вивозили український бурштин», - підкреслили в ОГП

Загалом за цією схемою через митний кордон перемістили понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 млн грн.

.У межах документування діяльності групи провели понад 20 обшуків. Чотирьом особам повідомили про підозру у контрабанді товарів, вчиненій з використанням службового становища організованою групою (ч. 3 ст. 201-3 КК). Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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