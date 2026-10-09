Из Украины незаконно вывезли более 4,7 тонны янтаря под видом литовского

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения четырём участникам схемы незаконного экспорта более 4,7 тонны украинского янтаря. Камни вывозили за границу под видом янтаря из Литвы.

Отмечается, что подозреваемые для создания документального подтверждения якобы законного происхождения янтаря использовали компании, зарегистрированные в Украине и Литве.

«В апреле 2026 года из Литвы в Украину ввезли 5,9 тонны преимущественно мелкого янтаря — камней, пыли и песка фракцией до 2 граммов. При этом в документах указывались значительно более широкие фракции — до 1000 граммов. По данным следствия, при таможенном оформлении использовались также заключения геммологических исследований, подготовленные без фактического исследования камней на основании документов, переданных эксперту через мессенджер», — говорится в сообщении.

Следствие установило обстоятельства, которые могут свидетельствовать о фиктивности такого импорта. В частности, водители, которые, согласно документам, перевозили янтарь из Литвы, и директор литовской компании-импортера фактически там не находились. Украинская компания также не осуществляла оплату по договору поставки.

По версии следствия, импорт мелкого янтаря использовался для создания документов, которые в дальнейшем позволяли выдавать незаконно добытый в Украине янтарь за товар иностранного происхождения.

По информации ГП, в нескольких областях Украины были оборудованы склады, куда поступал янтарь крупных фракций без документов о законном происхождении. Там камни сортировали, взвешивали, фасовали и готовили к экспорту.

«В апреле–июне 2026 года при оформлении нескольких партий на экспорт в таможенные органы подавались документы, в которых страной происхождения янтаря указывалась Литва. Фактически за границу вывозили украинский янтарь», — подчеркнули в ОГП

Всего по этой схеме через таможенную границу было вывезено более 4,7 тонны янтаря ориентировочной стоимостью 10,7 млн грн.

В рамках расследования деятельности группы было проведено более 20 обысков. Четырём лицам было сообщено о подозрении в контрабанде товаров, совершённой с использованием служебного положения организованной группой (ч. 3 ст. 201-3 УК). Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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