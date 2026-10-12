В Десантно-штурмовых войсках ВСУ опровергли информацию о продвижении российских оккупантов вблизи села Садки Сумского района. По данным военных, сообщение аналитического проекта DeepState о якобы изменившейся ситуации на этом участке фронта не соответствует действительности.

В корпусе подчеркивают, что Садки и все прилегающие позиции находятся под контролем Сил обороны Украины, ситуация там стабильная.

«К сожалению, это не первый случай, когда DeepState публикует непроверенные данные и вводит своих читателей в заблуждение. Прежде чем менять линию на карте, достаточно обратиться в отдел коммуникаций 8-го корпуса ДШВ. Мы открыты для сотрудничества», — говорится в сообщении.

Об этом восьмой корпус Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщил в Facebook.

Видео: ГУР Украины устроило засаду и обезвредило две группы российского спецназа.

Кроме того, за сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

Читай нас в