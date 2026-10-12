ДШВ спростували інформацію про просування росіян біля Садків на Сумщині

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У Десантно-штурмових військах ЗСУ спростували інформацію про просування російських окупантів поблизу села Садки Сумського району. За даними військових, повідомлення аналітичного проєкту DeepState про нібито зміну ситуації на цій ділянці фронту не відповідає дійсності.

У корпусі наголошують, що Садки та всі прилеглі позиції перебувають під контролем Сил оборони України, ситуація там стабільна.

«На жаль, це не перший випадок, коли DeepState публікує неперевірені дані та вводить своїх читачів в оману. Перш ніж змінювати лінію на карті, достатньо звернутися до відділу комунікацій 8 корпусу ДШВ. Ми відкриті до співпраці», – ідеться у повідомленні.

Про це восьмий корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил України повідомив у Фейсбуці.

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Крім того, протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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