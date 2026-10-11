Відео: ГУР України влаштувало засідку та знешкодило дві групи російського спецназу

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Бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію на Запорізькому напрямку. За даними української воєнної розвідки, під час операції знешкодили дві групи російських спецпризначенців із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генштабу ЗС РФ.

«Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації отриманій із середовища ворога, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування», - ідеться у повідомленні.

На основі отриманих розвідувальних даних бійці «Спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців.

Після виявлення ворога розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон.

У результаті операції знешкоджені дві групи російського спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ.

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10-та окрема гвардійська бригада спецпризначення Головного управління Генштабу ЗС РФ - кадрове з’єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії.

Присутність представників цієї бригади на тимчасово окупованих територіях України була задокументована ще у 2014–2015 роках.

Загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України завдали ворогу безповоротних втрат у кількості 448 осіб та взяли в полон 85 російських військовослужбовців.

Джерело: ГУР МО

Крім того, протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.

У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.

Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.

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