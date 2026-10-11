Відео: ГУР України влаштувало засідку та знешкодило дві групи російського спецназу
Бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР Міноборони України провели контрдиверсійну операцію на Запорізькому напрямку. За даними української воєнної розвідки, під час операції знешкодили дві групи російських спецпризначенців із 10-ї окремої гвардійської бригади спеціального призначення Генштабу ЗС РФ.
«Завдяки успішній агентурній роботі, зокрема інформації отриманій із середовища ворога, а також застосуванню технічних засобів розвідки, українські воєнні розвідники встановили склад ворожих груп і маршрути їхнього пересування», - ідеться у повідомленні.
На основі отриманих розвідувальних даних бійці «Спецпідрозділу Тимура» організували засідку для перехоплення російських спецпризначенців.
Після виявлення ворога розвідники завдали вогневого ураження та провели зачистку місцевості. Одного військовослужбовця російського спецназу взяли в полон.
У результаті операції знешкоджені дві групи російського спецназу Головного управління Генштабу ЗС РФ.
10-та окрема гвардійська бригада спецпризначення Головного управління Генштабу ЗС РФ - кадрове з’єднання російської воєнної розвідки, військовослужбовці якого брали участь у війнах проти Грузії та України, а також у російській військовій кампанії в Сирії.
Присутність представників цієї бригади на тимчасово окупованих територіях України була задокументована ще у 2014–2015 роках.
Загалом за період проведення операції на Запорізькому напрямку бійці «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України завдали ворогу безповоротних втрат у кількості 448 осіб та взяли в полон 85 російських військовослужбовців.
Джерело: ГУР МО
Крім того, протягом доби підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України уразили 2370 цілей противника. Серед них — 619 російських військовослужбовців. Цей результат став другим за кількістю уражених цілей за весь час існування СБС.
У ніч на 9 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ударів по об’єктах на території Російської Федерації. Зокрема, поблизу населеного пункту Дальнє Константиново-5 у Нижегородській області уражено об’єкт філії АТ «Центр експлуатації об’єктів наземної космічної інфраструктури» (ЦЕНКІ) — Науково-дослідного інституту стартових комплексів імені В. П. Барміна.
Крім того, українські сили уразили російські нафтопереробні заводи в Омську та Ухті, а також черговий дата-центр.