Видео: ГУР Украины устроило засаду и обезвредило две группы российского спецназа

Бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР Минобороны Украины провели контрдиверсионную операцию на Запорожском направлении. По данным украинской военной разведки, в ходе операции были обезврежены две группы российских спецназовцев из 10-й отдельной гвардейской бригады специального назначения Генштаба ВС РФ.

«Благодаря успешной агентурной работе, в частности информации, полученной из среды противника, а также применению технических средств разведки, украинские военные разведчики установили состав вражеских групп и маршруты их передвижения», — говорится в сообщении.

На основе полученных разведывательных данных бойцы «Спецподразделения Тимура» организовали засаду для перехвата российских спецназовцев.

После обнаружения врага разведчики нанесли огневой удар и провели зачистку местности. Один военнослужащий российского спецназа был взят в плен.

В результате операции обезврежены две группы российского спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ.

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10-я отдельная гвардейская бригада специального назначения Главного управления Генштаба ВС РФ — кадровое подразделение российской военной разведки, военнослужащие которой участвовали в войнах против Грузии и Украины, а также в российской военной кампании в Сирии.

Присутствие представителей этой бригады на временно оккупированных территориях Украины было задокументировано ещё в 2014–2015 годах.

В целом за период проведения операции на Запорожском направлении бойцы «Спецподразделения Тимура» ГУР МО Украины нанесли врагу безвозвратные потери в количестве 448 человек и взяли в плен 85 российских военнослужащих.

Источник: ГУР МО

Кроме того, за сутки подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили 2370 целей противника. Среди них — 619 российских военнослужащих. Этот результат стал вторым по количеству пораженных целей за все время существования СБС.

В ночь на 9 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам на территории Российской Федерации. В частности, вблизи населенного пункта Дальнее Константиново-5 в Нижегородской области был поражен объект филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЕНКИ) — Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Кроме того, украинские силы нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим заводам в Омске и Ухте, а также по очередному дата-центру.

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